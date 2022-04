NASA besluit Orion-capsule te gaan lanceren ondanks hardwareproblemen

NASA heeft besloten een onderdeel van de Orion-capsule niet te vervangen, ondanks dat een van de redundante systemen niet functioneert. Volgens NASA is het risico verwaarloosbaar, en is het vervangen van de zogenaamde power and data unit een te lastige klus.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft een blogpost online gezet over de vorderingen met de Orion-capsule. Daarin staat dat tijdens het in elkaar zetten van de capsule een defect aan het licht kwam in de power and data unit, ofwel de PDU. Het probleem zit in het communicatiekanaal, waarvan elke PDU er twee aan boord heeft vanwege redundantie. In totaal heeft de Orion-capsule acht PDU's, waarbij er dus eentje het redundante communicatiekanaal mist, maar verder wel goed functioneert. De PDU's zijn nodig om tijdens een vlucht allerlei functies aan en uit te zetten.

Er is een risicoanalyse gedaan, waarbij NASA twijfelde tussen het onderdeel vervangen en het defect accepteren. Omdat de PDU zich op een lastig te bereiken plek bevindt, zou er veel tijd gaan zitten in vervanging, en bovendien zou daarin het risico schuilen dat de capsule niet meer goed in elkaar gezet kan worden.

De engineers van NASA stellen vertrouwen te hebben in het systeem door de hoge mate van redundantie in de PDU's, maar de komende tijd worden nog metingen gedaan om een vinger aan de pols te houden. Uiteindelijk moet de capsule dan in november volgend jaar worden gelanceerd.

NASA is al geruime tijd bezig met het testen van zijn Orion-ruimtecapsule. Het moet op termijn vluchten met astronauten mogelijk maken, waaronder een reis naar de maan. De Orion-capsule met het defect aan de PDU wordt overigens niet voor bemande vluchten ingezet, en moet volgens de planning in november volgend jaar worden gelanceerd. Dat moet dan gebeuren met de Space Launch System-raket die NASA nog aan het ontwikkelen is. Overigens lijkt het er wel op dat die lancering alsnog uitgesteld moet worden, vanwege herhaaldelijke vertragingen bij de ontwikkeling van de raket.