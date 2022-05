Marslander InSight meet grootste beving tot nu toe op Mars

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA meldt dat zijn Marslander InSight de grootste aardbeving tot nu toe heeft gemeten. Volgens NASA heeft InSight een aardbeving gemeten van een magnitude 5 op de schaal van Richter.

De Marslander van NASA heeft de aardbeving gemeten op 4 mei. Het is de zwaarste aardbeving die NASA tot nu toe heeft gemeten op een andere planeet dan de Aarde. Marslander InSight heeft al meer dan 1300 bevingen gemeten op Mars. De sterkste meting voor de aardbeving van 4 mei vond plaats op 25 augustus vorig jaar. Toen vond er een beving plaats van een magnitude 4,2 op de schaal van Richter.

bron NASA: Spectogram van de aardbeving op 4 mei

NASA hoopte tijdens de missie van de Marslander InSight een beving van deze magnitude te kunnen vastleggen. Volgens het ruimteagentschap kan de verkregen data nieuwe inzichten bieden over de rode planeet.

De missie van Marslander InSight begon in 2018. InSight is naar Mars gestuurd voor bodemonderzoek. De geplande missie werd in 2020 afgerond en verlengd naar 2022. Het is de vraag hoelang InSight nog actief kan blijven, omdat de zonnepanelen waar de Marslander mee is uitgerust steeds verder bedekt raken met stof. Daarom zal de InSight op een gegeven moment geen energie meer hebben en zichzelf uitschakelen.