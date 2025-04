Marslander InSight lijkt zijn laatste foto te hebben verstuurd

Het lijkt erop dat NASA's Marslander InSight zijn laatste foto heeft verstuurd. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap meldde in mei dat InSight voor het einde van dit jaar zou ophouden met functioneren, omdat het onvoldoende energie kan opwekken via zijn zonnepanelen.

NASA heeft via Twitter de laatste foto van de Marslander gedeeld. De organisatie blijft in contact met InSight zolang die nog voldoende energie heeft. Wanneer de Marslander precies gaat uitvallen, is niet duidelijk.

Eerder dit jaar meldde NASA dat InSight waarschijnlijk voor het einde van dit jaar zou uitvallen, omdat de zonnepanelen waar de Marslander mee is uitgerust, steeds verder bedekt raken met stof. In de afgelopen maanden is de hoeveelheid elektriciteit die daarmee wordt opgewekt, aanzienlijk afgenomen. In oktober heeft Insight nog geholpen met zoeken naar de bron van een beving, die afkomstig bleek van een meteorietinslag. NASA verwachtte toen wel dat de Marslander binnen zes weken definitief buiten gebruik zou worden gesteld.

De missie van InSight begon in 2018. InSight was toen naar Mars gestuurd voor bodemonderzoek. De geplande missie werd in 2020 afgerond en verlengd tot 2022. InSight had tegen oktober 2022 in totaal 1318 Marsbevingen gedetecteerd.