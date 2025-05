NASA doet op 14 november nieuwe poging om SLS-raket te lanceren

Ruimtevaartorganisatie NASA mikt op 14 november als nieuwe lanceerdatum voor het Space Launch System. De nieuwe raket zou de Artemis I-maanmissie in september al moeten lanceren, maar inmiddels staat de raket weer in het assemblagegebouw.

De volgende poging om de raket te lanceren is op maandag 14 november, schrijft het ruimteagentschap. Het leek er al op dat het nog enkele weken zou duren voor de raket kon worden gelanceerd, maar de datum is nu officieel bekend. De raket moet opstijgen om 06.07 Nederlandse tijd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Het lanceervenster duurt 69 minuten.

Als de raket in dat uur niet kan lanceren, zijn er ook alternatieve datums. In dat geval kan de raket omhoog op woensdag 16 november of zaterdag 19 november. Die dagen is er een lanceervenster van twee uur.

De SLS is NASA's nieuwe maanraket. Het ruimtevaartuig werd ontworpen nadat de Space Shuttle stopte met vliegen. De lancering van SLS liep jaren vertraging op door een combinatie van problemen. Aanvankelijk had de raket al in 2016 op moeten stijgen, maar NASA ondernam de eerste poging pas eind augustus. Tweakers schreef toen een achtergrondartikel over de geschiedenis van de raket. De lancering werd meerdere keren uitgesteld, voornamelijk vanwege een lekkage in de vloeibarebrandstofmotoren die niet op tijd gerepareerd kon worden. Toen eind september de tropische storm Ian de Amerikaanse kust bereikte, besloot NASA de raket terug te brengen naar het assemblagegebouw.