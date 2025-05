Microsoft komt met Teams Premium met 'intelligent recap' en livevertalingen

Microsoft brengt een premiumversie van Teams uit. Premium bestaat uit een reeks tools voor de app zoals automatische transcripties en vertalingen. Ook krijgt de dienst een functie om automatisch taken aan te maken en opgenomen gesprekken in hoofdstukken op te delen.

Microsoft heeft de premiumversie aangekondigd op zijn Ignite-ontwikkelaarsconferentie. Het pakket wordt beschikbaar voor gebruikers van Microsoft 365. De opvallendste functie is Intelligent recap. Daarbij wordt een videogesprek opgenomen en maakt Teams via kunstmatige intelligentie automatisch hoofdstukken aan. Ook kan Intelligent recap momenten vinden waarop de naam van een gebruiker wordt genoemd en die uitlichten. De functie maakt ook taken aan op basis van wat er wordt gezegd in een gesprek.

Teams Premium krijgt ook livevertalingen met ondertiteling voor veertig talen, maar het is niet duidelijk of Nederlands daarbij zit. Gebruikers krijgen bij het inplannen van een Teams-gesprek ook direct de mogelijkheid om verschillende soorten gesprekken op te zetten, zoals een gesprek met een klant, een een-op-eengesprek of een klantenservicegesprek. Systeembeheerders van de Microsoft 365-omgeving kunnen bepalen wanneer welk type gesprek wordt gevoerd.

De dienst krijgt ook meerdere nieuwe functies die voornamelijk voor zakelijke gebruikers interessant zijn. Zo worden gedeelde documenten en beelden in bepaalde gesprekken automatisch voorzien van een watermerk om ze te beschermen en komt er meer ondersteuning om Teams specifiek in te zetten voor gesprekken tussen bedrijven en klanten, of bijvoorbeeld dokters en hun patiënten. Ook komt er een functie waarmee Teams kan worden ingezet om webinars te organiseren. Die heeft features zoals registratielijsten, automatische start- en stoptijden en meer controle over wat bezoekers wel en niet te zien krijgen.

Teams Premium is vanaf december van dit jaar beschikbaar als preview. Vanaf februari 2023 komt de dienst algemeen beschikbaar, maar de Intelligent recap komt pas 'in de eerste helft van het jaar' uit. Microsoft noemt een prijs van tien dollar per gebruiker per maand, maar europrijzen zijn nog niet bekend.