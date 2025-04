Gerucht: Zoom wil eigen diensten voor e-mail en agenda beginnen

Videovergaderingdienst Zoom zou eigen alternatieven ontwikkelen om e-mails en agenda's te beheren, zo claimt The Information. Het bedrijf zou de nieuwe diensten mogelijk later dit jaar al willen laten zien.

De stap zou nodig zijn, omdat Zoom nu afhankelijk is van diensten van onder meer Microsoft en Google, schrijft The Information. Veel bedrijven en consumenten die Zoom gebruiken, zetten de links om deel te nemen aan een videovergadering via Zoom in e-mails en agenda-uitnodigingen die via het platform van die bedrijven lopen.

Bovendien hebben Microsoft en Google eigen diensten voor videovergaderingen: Teams en Meet. De bedrijven proberen die in de eigen agendadiensten in te bouwen. Zo maakt Google standaard een Meet-link aan om op te klikken bij het plannen van een vergadering in Google Calender. Microsoft doet dat niet standaard, maar het kan wel in Outlook.

Het is nog onbekend wat de e-mail- en agendadiensten gaan bieden ten opzichte van de concurrenten. Zoom heeft nog niet gereageerd op het gerucht. Het meest logische moment voor een aankondiging zou de eigen conferentie Zoomtopia zijn. Die begint op 8 november.