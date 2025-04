Autofabrikant Lightyear claimt record op vlak van aerodynamische efficiëntie

De Nederlandse start-up Lightyear meldt, vlak voordat de productie van start gaat, dat officiële tests uitwijzen dat de Lightyear 0-zonneauto een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,175 heeft. Dat zou een record zijn voor een productiewagen.

Het cijfer wordt volgens Lightyear bevestigd na een reeks uitgebreide tests in één van de FKFS-windtunnels in de Duitse stad Stuttgart, onder de voorwaarden van de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Tot nu toe communiceerde Lightyear alleen dat de Cw-waarde lager was dan 0,19.

Hoe lager de luchtweerstandscoëfficiënt, des te efficiënter het energieverbruik is, al is dat ook afhankelijk van het frontaal oppervlak en de rolweerstand. De luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, waardoor auto's op hoge snelheden steeds minder efficiënt worden en een hoger energieverbruik hebben.

De Lightyear 0, tot voor kort nog One genoemd, is ontworpen met maximale energie-efficiëntie in het achterhoofd. Zo is de lage Cw-waarde mede te danken aan het druppelvormige ontwerp van de wagen. Ook gebruikt men in-wheel-motoren in plaats van één of twee elektromotoren op de as. Volgens de WLTP-norm komt de Lightyear 0 met een 60kWh-accu 625km ver. Volgens Lightyear is het mogelijk om in de praktijk 560km te halen bij een constante snelheid van 110km per uur op de snelweg. Zonnecellen, met een totaaloppervlak van 5m2, zorgen ervoor dat de accu wordt bijgeladen als de auto in de zon geparkeerd staat.

De Lightyear 0 heeft overigens niet de laagste Cw-waarde ooit. De Volkswagen Test Car ARVW haalde in 1980 een waarde van 0,15 en de Ford Probe V concept uit 1985 bereikte zelfs 0,137 in een windtunnel. Maar dat waren conceptauto's en geen productiewagens. Een concept dat mogelijk ooit in productie gaat is de Mercedes-Benz EQXX en deze heeft volgens Mercedes een Cw-waarde van 0,17. Productieauto's die dicht in de buurt van de Lightyear 0 komen zijn de EV1 (0,19) uit 1996, de recente Mercedes-Benz EQS (0,20) en de Hyundai Ioniq 6 (0,21).

Over twee maanden moet de Lightyear 0 in productie gaan. Tweakers publiceerde afgelopen week een eerste praktijkindruk op basis van een pre-productiemodel dat in de basis gelijk is aan de uiteindelijke exemplaren.