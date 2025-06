Lightyear stopt met productie Lightyear 0-zonneauto

Lightyear legt de productie van zijn eerste zonneauto stil. Dat bevestigt het bedrijf op maandag. Atlas Technologies, de dochteronderneming waarin de Lightyear 0-productie is ondergebracht, heeft op maandag uitstel van betaling aangevraagd.

De beslissing om te stoppen met de Lightyear 0-zonneauto is genomen als onderdeel van een 'strategische herstructurering', schrijft het bedrijf in een persbericht. Lightyear-ceo Lex Hoefsloot zegt tegen het Financieele Dagblad dat 'in overleg met investeerders is besloten de stekker uit de Lightyear 0 te trekken'. Volgens de ceo is 'deels onder druk van de investeerders' besloten om door middel van het uitstel van betaling het bedrijf te herstructureren. Het is onbekend wat dit betekent voor de ruim 600 medewerkers van het bedrijf, die op maandag op de hoogte zijn gebracht.

Lightyear heeft maandagochtend uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. Het bedrijf doet dat voor Atlas Technologies, zijn dochteronderneming die verantwoordelijk is voor de productie van de Lightyear 0. Atlas Technologies Holding, die onder meer de intellectuele-eigendomsrechten bezit, en Lightyear Layer B.V. vallen niet onder de aanvraag.

Het bedrijf wil zich naar eigen zeggen vanaf nu volledig gaan richten op de ontwikkeling van zijn Lightyear 2-zonneauto, waarmee het bedrijf uiteindelijk de massamarkt wil betreden. De productie van die zonneauto moet in 2025 beginnen en de auto moet bij release minder dan 40.000 euro kosten. Het bedrijf heeft voor de ontwikkeling van de Lightyear 2 wel extra financiering nodig, meldt het FD. Lightyear hoopt in de komende weken daarvoor 'enkele belangrijke investeringen af te ronden'.

Lightyear begon in november met de productie van zijn Lightyear 0-zonneauto, waar het bedrijf sinds 2016 aan werkte onder de noemer Lightyear One. Het bedrijf produceerde de auto bij de Finse autofabrikant Valmet Automotive. Lightyear was van plan om maximaal 946 exemplaren van de zonneauto te produceren. Het voertuig kostte aanvankelijk 150.000 euro, hoewel dat later werd opgehoogd naar 250.000 euro. Tweakers publiceerde vorig jaar een preview van deze zonneauto.