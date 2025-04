Lightyear stopt voorlopig met ontwikkeling van eigen zonneauto

Lightyear werkt op dit moment niet meer aan een eigen zonneauto. Het Nederlandse bedrijf werkte aan een 2-model dat minder dan 40.000 euro moest kosten, maar zegt dat benodigde investeringen uitblijven. Nu wil het bedrijf focussen op zonnedaken voor autofabrikanten.

De plannen zijn nog niet volledig gestaakt; Lightyears ceo Lex Hoefsloot zegt tegen FD dat ze in 'de ijskast zijn gezet'. Het bedrijf was het afgelopen half jaar op zoek naar investeerders om de zonneauto te kunnen bouwen, maar zegt dat dit door 'de huidige kapitaalmarkt' niet is gelukt. Het bedrijf blijft in gesprek met partners, zoals het Koreaanse Sunbo, om alsnog de auto in productie te kunnen brengen.

Lightyear werkte jarenlang actief aan eigen elektrische auto's die dankzij relatief grote zonnepanelen op het dak zelfstandig zouden kunnen rijden. Deze auto's zouden voor langere afstanden en minder zonnige dagen een laadaansluiting krijgen, om dan ook bruikbaar te zijn. Vorig jaar november startte de productie van de eerste auto, de 0, maar net geen twee maanden later staakte de productie na druk van investeerders. Enkele dagen later werd het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk was voor de productie van de 0 failliet verklaard.

In april maakte het bedrijf een doorstart met de intentie om de 2 in productie te nemen. Deze auto was in januari aangekondigd en had goedkoper moeten zijn dan de 0, met een prijs van minder dan 40.000 euro. Bij de doorstart zei het bedrijf die auto 'binnen enkele jaren' in productie te willen nemen. Het stoppen van de 2 betekent dat het bedrijf gaat reorganiseren; van de negentig werknemers blijft 'naar schatting een handvol' over.

Het bedrijf zegt nu te willen focussen op losse zonnepanelen die geïntegreerd kunnen worden in auto's. Verschillende autofabrikanten, zoals Toyota en Hyundai, hebben in het verleden auto's uitgebracht die al dan niet tegen betaling zonnepanelen in het dak hadden geïntegreerd. Lightyear zegt met een leverancier van autofabrikanten een intentieovereenkomst te hebben getekend voor een proef, al wordt die leverancier nog niet bij naam genoemd. Het is dan ook niet duidelijk in welke auto's zonnepanelen van Lightyear moeten verschijnen.

Deze zonnepanelen worden door Layer geproduceerd, een dochterbedrijf van Lightyear. Hier werken twintig medewerkers. De fabriek heeft een capaciteit van honderdduizend zonnedaken per jaar. Om de pilot te kunnen starten is extra geld nodig, dat Lightyear nog moet inzamelen.