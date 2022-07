Stel, je bent op vakantie met een elektrische auto en er is geen laadpaal in de buurt te bekennen. Zou het dan niet handig zijn als je een dak vol zonnecellen had? De auto kan zichzelf dan dagelijks een beetje bijladen zonder dat je er iets voor hoeft te doen, alleen een parkeerplek in de zon is aan te bevelen. Sommige automakers gaan zelfs verder dan alleen cellen op het dak en passen hun ontwerp zo aan dat er meer ruimte is voor cellen om zo meer 'gratis' energie op te wekken. De vraag is alleen hoe zinvol het is. Is dit iets dat iedere (elektrische) auto zou moeten hebben omdat elke gratis kilometer op zonnestroom mooi is meegenomen of is het een oplossing voor een niet bestaand probleem en zijn er betere methoden om duurzaam te laden?

Zonneauto