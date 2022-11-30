Lightyear begint met productie Lightyear 0-zonneauto

Lightyear is officieel begonnen met de productie van de 0, naar eigen zeggen 's werelds eerste elektrische auto op zonne-energie. Het doel is om voorlopig één auto per week te produceren, waarna dit in het eerste kwartaal van 2023 geleidelijk wordt opgevoerd.

De Lightyear 0, die voorheen nog Lightyear One heette, wordt in een fabriek van het Finse Valmet Automotive geproduceerd. De EV onderscheidt zich van concurrenten door de integratie van zelfontwikkelde zonnecellen over de hele lengte van de auto. Hiermee kan de Lightyear 0 een deel van zijn stroom zelf opwekken en is hij minder afhankelijk van laadnetwerken. Momenteel kost een Lightyear 0 zo'n 250.000 euro.

Het voertuig heeft een accucapaciteit van 60kWh en heeft daarmee een beloofd bereik van zo'n 625 kilometer volgens de WLTP-norm. Afhankelijk van het weer kan er daarnaast nog zo'n 400 kilometer opgewekt worden. Het bedrijf uit Helmond stelt dat het op en neer rijden naar het werk in de zomer goed kan zijn voor een bereik van meer dan 1000 kilometer voordat het voertuig aan een lader moet worden aangesloten. Het voertuig heeft een record luchtweerstandscoëfficiënt van 0,175. Eerder dit jaar publiceerde Tweakers al een verslag van de eerste rit met de 0 in Nederland.

Lightyear 0 fabriek
Lightyear-oprichters Arjo van der Ham (links) en Lex Hoefsloot

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 16:07 178

30-11-2022 • 16:07

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Reacties (178)

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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 30 november 2022 16:11
Met een vraagprijs van rond de 250.000 en een gebrek aan zonuren tijdens grote delen van het jaar lijkt mij dit vooral interessant als concept maar meer ook niet :?

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 18:17]

SEtechnology @Bor30 november 2022 16:34
Hoezeer het begrijpelijk is; is het toch vervelend om steeds als Lightyear iets publiceert de zelfde comments te zien :X . En inderaad, dat dat doe ik waarschijnlijk zelf ook bij onderwerpen die ik minder volg :+ . Dus:

- Idee is 'range extension' - uiteraard is het PV oppervlak onvoldoende om de auto gedurende het rijden te laden.
- Hij laadt natuurlijk ook geheel op als je hem lang genoeg laat stilstaan, maar bij normaal gebruik (woon-werk, af en toe lange/korte ritten etc.) wordt verwacht dat er pas na 1000km een vaste laadpaal gezocht hoeft te worden. En nee, niet alleen op de evenaar.
- Dit is een (Nederlandse) startup die een nieuw concept actief ontwikkeld en nu in een (eerste) productie fase komt. Naast de PV techniek/concept zit er meer vernuft in de drive-train etc. die de auto oa. zuiniger moeten maken. Deze innovatie moeten we toejuichen en niet bagatelliseren. Dit is geen merk dat zomaar een concept car maakt.
- Ten slotte; de eerste Tesla was ook niet heel goedkoop - waarschijnlijk klopt het dat deze auto eerst gekocht wordt door rijken voor de 'prestige'. Ik hoop dat alles wordt verkocht zodat er centjes en investeringen binnen komen om de volgende stappen te zetten!

Op naar Lightyear 1.

[edit] typo

[Reactie gewijzigd door SEtechnology op 22 juli 2024 18:17]

Limhes @SEtechnology30 november 2022 17:28
Inderdaad! Ik ben ooit in hun R&D hal geweest en heb gezien hoe mooi de electromotoren in de wielen verwerkt zijn, e.d.

Super vooruitstrevend, en ik ben het met je eens, maar toch vind ik het ook wel een beetje een conceptauto. De problemen die het probeert op te lossen/te verminderen zijn op andere manier waarschijnlijk beter te realiseren.
SEtechnology @Limhes30 november 2022 21:08
Bedankt voor de aanvulling (zeker ook de reacties hieronder). Mbt mijn opmerking over de 'concept' car'; in de auto industrie is zn auto vaak op een studiemodel - alleen bedoelt om reacties te peilen of aandacht te trekken. Soms is het niet meer dan een mock-up en deze auto's komen nagenoeg nooit in productie. Ik vind dat niet de juiste lading voor deze auto - dit is een eerste productie model, zeker om van te leren, maar ook zeker onderdeel van een roadmap en gemaakt om verkocht te worden.

[Reactie gewijzigd door SEtechnology op 22 juli 2024 18:17]

WillySis
@Limhes30 november 2022 22:55
Ik kan me voorstellen dat veel mensen de Lightyear 0 een beetje als concept auto zien. Eigenlijk zit het daar ook niet ver van af. Er zitten technieken in die verder (nog) niet in de auto industrie gebruikt worden en zich dus nog moeten bewijzen.
Of de problemen die men heeft opgelost op andere manieren beter kunnen is maar de vraag. Ik ben ook een paar keer in de R&D hal geweest. Men denkt daar echt goed na over de oplossingen en is nooit bang om het ook eens over een heel andere boeg te gooien. Andere oplossingen of combinaties zijn natuurlijk altijd mogelijk, maar of die beter zijn betwijfel ik. De kans dat ze goedkoper zijn is een stuk groter.

De Lightyear 0 blijft een mooie auto met een aantal unieke eigenschappen. De extra kilometers die je via het zonnepaneel geleverd krijgt zijn (zeker met de energieprijzen van tegenwoordig) mooi meegenomen. In de winter zal je er in Nederland niet heel veel profijt van hebben, maar in de zomer hoeft je toch echt minder snel op zoek naar een laadpaal.
Nas T @Limhes1 december 2022 19:33
Ik ben persoonlijk meer onder de indruk van het ontwerp, ik denk dat ze een goede balans hebben tussen aerodynamica, binnenruimte en design. Het gewicht is ook niet hoog voor een EV, wat de dynamica ten goede komt. Ik vraag me alleen af wat de in-wiel motoren doen qua comfort, omdat die het onafgeveerde gewicht verhogen.
hiostu @SEtechnology30 november 2022 18:49
Als je het bedrag wat je extra betaalt voor een vergelijkbare EV en van dat bedrag panelen koopt en een accu, dan hou je nog veel meer energie over en kun je nog veel meer km's maken.

De mensen die dit soort auto's kopen zullen deze voornamelijk op plekken zetten (parkeergarages) waar geen zon schijnt.

Ja er zitten mooie innovaties in, maar niet het zonnecel deel. Dat is vooral marketing om te kunnen zeggen: "eerste auto op zonne-energie".
84hannes @hiostu30 november 2022 22:29
Als je het bedrag wat je extra betaalt voor een vergelijkbare EV en van dat bedrag panelen koopt en een accu, dan hou je nog veel meer energie over en kun je nog veel meer km's maken.
Maar deze auto is ook een oplossing voor mensen die niet aan huis kunnen laden. Nu kun je je afvragen waar iemand die geen parkeerplaats op eigen terrein heeft €250000 voor een auto vandaan haalt, maar dan zeg ik: goed punt ;)
Ayporos @84hannes30 november 2022 23:13
Tja... je kunt natuurlijk ook voor 50k een leuk elektrisch voertuig kopen.. en dan met de overige 2 ton(!) heel het dak van je huis volgooien met panelen en een paar dikke powerwalls installeren en gelijk ook een paar warmtepompen oh ja en een leuk verwarmd zwembad in je tuin. Haal je dr nog meer rendement uit ook want dan kun je álle energie behoefte van zowel je huis als je auto voorzien.

Nee, dit is écht een speeltje voor de rijke early-adopters en buiten nichè toepassingen a la "ik wil de hele sahara woestijn doorrijden" zijn er gewoon legio meer economische en praktische alternatieven.

Top prestatie hoor, daar niet van! Maar mijn portemonnee is niet dusdanig dik om zo een 'speeltje' te kunnen verantwoorden. :+

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 22 juli 2024 18:17]

84hannes @Ayporos1 december 2022 07:31
Nee, dit is écht een speeltje voor de rijke early-adopters
Zeker. En ik heb liever dat die mensen hun geld investeren in de ontwikkeling van duurzame autos dan in Hummers.
Roywall.e @Ayporos1 december 2022 01:56
Tesla.......
Rhys08 @hiostu30 november 2022 22:44
De mensen die dit soort auto's kopen zullen deze voornamelijk op plekken zetten (parkeergarages) waar geen zon schijnt.
En dat baseer je op…?
tweakuwe @Rhys081 december 2022 04:53
Dat de miljonairs die dit kunnen kopen vaker een garage hebben dan de modale Nederlander misschien? Als je 250.000 euro neerlegt voor een concept car, dan is beknibbelen op de energie kosten niet je doel.
Rhys08 @tweakuwe2 december 2022 17:04
Ja want deze auto met zonnedak, die je koopt voor 250k, ga je in de garage zetten 8)7

Een garage hebben is helemaal niet relevant.
sOid @SEtechnology30 november 2022 17:35
Naast de PV techniek/concept zit er meer vernuft in de drive-train etc. die de auto oa. zuiniger moeten maken. Deze innovatie moeten we toejuichen en niet bagatelliseren.
Om wat van deze innovaties/mooie voorbeelden van detailfetisjisme op te noemen:

Neem de motoren. Die zijn plat en zitten in de vier velgen verwerkt. Hierdoor zijn geen aandrijfassen nodig en gaat minder energie verloren. Doordat de motoren in de velg verscholen zitten, leveren ze nauwelijks extra luchtweerstand op. De velgen zijn aan de buitenzijde afgedekt met een kunststof plaat. Scheelt ook weer 2 procent.

[...]

Nog zo’n afweging: de auto is vijf meter en vijf centimeter lang. ‘Precies goed’, zegt Grooten. Vijf centimeter korter zou de druppelvorm minder ideaal maken: méér verbruik. Vijf centimeter langer zou de luchtweerstand verder verlagen, maar dan stijgt het gewicht door het extra materiaal – en dat jaagt het verbruik weer op. Vijf meter vijf bleek de gulden middenweg.

Bron: https://www.volkskrant.nl...och-van-de-band~b34b1b05/

[Reactie gewijzigd door sOid op 22 juli 2024 18:17]

Robbaman @sOid1 december 2022 10:20
Ik vraag me heel erg wat het precies doet voor de wegligging en het rijgedrag van een auto waarin de wielen zo zwaar zijn. Zo'n grote onafgeveerde massa lijkt me toch leiden tot een slechtere wegligging.

En die 5 meter PRECIES heeft dus mede met de massa te maken. Klink ook leuk, maar als ze het blijkbaar op de cm laten aankomen, dan zal het dus ook op de kg aankomen. Wat voor een belading rekenen ze dan mee? Dan zouden ze de lengte dus eigenlijk moeten afstemmen met de koper op basis van het gewicht van de meest voorkomende belading van de wagen :)
Horla @sOid1 december 2022 11:13
Hmm, het eerste dat in mij op komt: Wat doe je eigenlijk bij zomer/winterbanden of een platte band? Aangezien de motoren in de wielen zitten, veronderstel ik niet dat je deze zomaar langs de kant van de baan van de auto krijgt met standaard materiaal. Laat staan dat je de band kan vervangen in een willekeurige bandencentrale. Misschien is één van de redenen van de hoge prijs dat je er een servicecontract bij krijgt? O-)
d99n @SEtechnology30 november 2022 20:32
Daarbij: Ze hebben zelf toegegeven dat de eerste auto buitenproportioneel duur is. Dit is om de kosten van het ontwikkelen van de 0 te dekken. Vervolgens kan die kennis ingezet worden om de 1 op de markt te brengen, hiervoor kan veel van het R&D van de 0 gebruikt worden.
Zie het als een soort kickstarter, je betaalt niet alleen voor het product, maar ook om een idee op de markt te brengen.

@SEtechnology raakte dit al soort van aan, maar noemde het niet expliciet.
tweakuwe @SEtechnology1 december 2022 04:50
naar eigen zeggen 's werelds eerste elektrische auto op zonne-energie
Het probleem is dat Lightyear zelf van alles beloofd en het dan op papier maar weinig voorstelt als je de cijfers in duikt. Ze beloven de eerste EV op zonne-energie, maar dan blijken die panelen alleen een beetje range extension te doen. Buiten het feit om dat er intussen alle wagens zijn met zonnepanelen aan boord (nog niet in grote massa aantallen, maar dat is de lightyear ook niet), en dat een tesla die volledig wordt opgeladen via een grid die gevoed wordt met zonnepanelen meer 'op zonne-energie rijd' dan de lightyear die grotendeels op het Nederlandse stroomnet wordt opgeladen.

Daar komt bij dat een optimale statische plaatsing van zonnepanelen (op een zonnig dak) natuurlijk beter is voor het milieu dan deze slecht geoptimaliseerde plaatsing in een auto (misschien goed voor als je het dan op een auto plaatst, maar op een auto plaatsen is sowieso gewoon niet handig kwa efficiëntie). Het is dus niet een auto die je koopt omdat die goed voor het milieu zou zijn met zijn zonnepanelen.

De vernieuwing op andere gebieden, zoals de drive-train en luchtweerstand zijn interessanter. Maar dat neemt niet weg dat het hele bedrijf vooral van de investeringen in grote praatjes samenhangt, een bedrijf die het nieuws steeds haalt met gewaagde uitspraken die ze uiteindelijk niet halen. Niet te vergeten een paar ton subsidie op basis van die beloftes.

Dus Tweakers mogen best onder elk nieuwsbericht van Lightyear hun twijfels uiten. Zulke marketing om investeerders te krijgen is helaas erg nodig om iets voor elkaar te krijgen tegenwoordig, maar daar moeten we zeker kritisch op blijven als consument en belastingbetaler.
SEtechnology @tweakuwe1 december 2022 07:52
... en dat een tesla die volledig wordt opgeladen via een grid die gevoed wordt met zonnepanelen meer 'op zonne-energie rijd' dan de lightyear die grotendeels op het Nederlandse stroomnet wordt opgeladen.
Dat is onzin, uiteindelijk is het aandeel duurzame energie nog relatief klein. Daarbij is 'jaarlijkse saldering' inmiddels eerder een bedreiging voor de transitie dan een hulp; energie afnemen als het geproduceerd wordt. EVs kunnen daar een grote rol in spelen. Maar een claim dat Tesla grotendeels op zonne energie rijden is onzin. Beste: vraag reduceren, produceren waar je het gebruikt, gebruiken als het beschikbaar is, en pas dan duurzame energie uit het netwerk trekken.. optimaal gepositioneerd pv systemen die het netwerk overbelasten en voorkomen er verder vedruuzaamd kan worden hebben we niets aan. Als niets meer werkt (en dat is nu nog heel vaak); gebruik maken van de anonieme (mix) van energie.
Maar dat neemt niet weg dat het hele bedrijf vooral van de investeringen in grote praatjes samenhangt, een bedrijf die het nieuws steeds haalt met gewaagde uitspraken die ze uiteindelijk niet halen.
Ben blij dat je nuchtere Nederlander bent, dat siert ons. Maar in een wereld van internationale investeerders moet je herrie maken om kapitaal aan te trekken. Ik ga er vanuit dat je het zelfde denken over Tesla, spaceX en boring Company. Ben zelf ook kritisch over de kansen van Lightyear op langere termijn. Mogen we inderdaad kritisch op zijn. Tegelijk mogen we innovatie en ondernemerschap vanuit NL of Europa ook best aanmoedigen. Er zitten zeer goede onderdelen in het concept.
CoMaestro @SEtechnology1 december 2022 09:28
En bovendien een kleine toevoeging, en oprechte vraag:
... en dat een tesla die volledig wordt opgeladen via een grid die gevoed wordt met zonnepanelen meer 'op zonne-energie rijd' dan de lightyear die grotendeels op het Nederlandse stroomnet wordt opgeladen.
Waarom zou de lightyear dan niet aan diezelfde stroom kunnen?
Esumontere @Bor30 november 2022 16:14
In Nederland, wellicht. In landen dichter bij de evenaar is dit weldegelijk een goed idee.
Tim AtSharp @Esumontere30 november 2022 16:22
Iets zal het schelen, maar er zijn zoveel randvoorwaarden...
- gedurende de dag geen schaduw (geen stapelparking, geen flatgebouwen, geen bomen, ...)
- geen verontreiniging (van stof tot birddroppings)

Ook de lengte van de dagen is van belang. Aan de evenaar mogen zomer en winter dan wel dezelfde lengte hebben, punt is dat de meeste auto's niet op de evenaar rijden.
Sando @Tim AtSharp30 november 2022 16:56
geen schaduw (geen stapelparking, (...))
Steeds meer gewone parkeerplaatsen krijgen ook een dak met zonnepanelen omdat parkeren in de schaduw over het algemeen prettiger is en er constant wordt gezocht naar plekken voor meer zonnepanelen.

Met de Lightyear 0 moet je dus juist op zoek naar een plekje in de zon. 8)7

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 18:17]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Sando30 november 2022 20:03
Met de Lightyear 0 moet je dus juist op zoek naar een plekje in de zon. 8)7
Waardoor de auto in de zomer bloody hot zal zijn en mensen de airco aan gaan doen of de ramen open wat niet heel gunstig is voor het verbruik.
Dazzler2120 @Bor1 december 2022 10:08
Als ik dit artikel begrijp zorgt omzetting van zonne-energie / warmte naar elektriciteit juist ervoor dat er de auto minder warm is; https://lightyear.one/art...l-management-system-video
Lightyear One’s solar roof also plays a role in improving comfort: by capturing sunlight in the summer and converting it into electricity, it prevents the car from overheating. Since it replaces the rear wind-shield, it avoids heat loss in the summer, allowing us to improve thermal performance even further.
Verder ben ik nog weinig berichten tegengekomen dat de Lightyear 0 te warm is in de zomer na het opladen?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Dazzler21201 december 2022 10:52
Verder ben ik nog weinig berichten tegengekomen dat de Lightyear 0 te warm is in de zomer na het opladen?
Te warm heeft niet alleen te maken met opladen maar meer met het feit dat de auto in de zon moet staan. In de zomer zijn de schaduwrijke parkeerplaatsen niet voor niets vaak het eerst bezet. Niemand wil de auto graag in de volle zon zetten.
wisselwerking @Esumontere30 november 2022 16:27
In Amerika heb je genoeg plaatsen (bijv. Las Vegas) waar genoeg zonuren zijn. Hoeft dus niet perse dichtbij de evenaar te zijn.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Esumontere30 november 2022 16:37
Ook daar heb je te maken met de niet ideale hoek waarin de zonnepanelen zich bevinden, het zeer beperkte oppervlak en krijg je mogelijk weer te maken met andere zaken als zand / stof wat de opbrengst doet dalen.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 18:17]

wvdburgt @Bor30 november 2022 16:46
gelukkig heeft de overheid maar 30 miljoen euro in dit idee gestopt. Hoeveel mensen gaat dit nu werkelijk helpen? die paar mensen die het kunnen kopen kiezen waarschijnlijk toch vaak liever iets die al een naam heeft. Het enige wat goed is wat werkverschaffing maar of dat 30 miljoen euro aan werk oplevert is mij een raadsel.
djwice @wvdburgt30 november 2022 17:47
Als deze innovaties in de praktijk werken kunnen we met regelgeving de rest van de auto industrie dwingen om vergelijkbare verbeteringen door te voeren.

Dat zou op basis van de patenten van Lightyear kunnen.
wvdburgt @djwice30 november 2022 18:24
ja en die blijven van het bedrijf waardoor je dus effectief een bedrijf helpt en er later niets van terug ziet. Immers is men dan allang vergeten wie dit allemaal gesponsord heeft. Bij subsidie zitten geen voorwaarden zoals gedeeltelijk eigendom van de patenten of uberhaupt recht op compensatie.
djwice @wvdburgt30 november 2022 22:52
Drijfveer voor een overheid is het vooruit helpen van de wereld. Als Lightyear dat kan, is het heel goedkoop.
wvdburgt @djwice30 november 2022 23:15
Dat is alleen als we er ook werkelijk iets aan hebben. Zo ver ik het zie hebben we 30 miljoen gegeven aan een bedrijf zonder enige belofte of schuld. Ook is het maar de vraag of de maatschappij hier ooit iets terug van gaat zien. Wellicht wat werk maar meestal moet het snel naar het buitenland want daar is de arbeidsmarkt goedkoper.
djwice @wvdburgt30 november 2022 23:30
Wat een negatief wereld beeld heb je.

Waarom zouden ze ver weg gaan zitten van hun huidige partners? Wat is daar het voordeel van voor een innovator?

En wat als Lightyear een succes is? Dat zou toch super gaaf zijn?

Dankzij Lightyear wil mijn zoon founder en CEO worden van het duurzaamste auto bedrijf ter wereld. En ziet hij dat hij daarvoor andere mensen nodig heeft, dat hij zijn ideeën moet kunnen overbrengen, dat hij goed moet kunnen visualiseren, dat hij partners nodig heeft om samen te werken. En hij leert steeds meer over wat er allemaal bij komt kijken. Mooie inspiratie toch?

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 18:17]

wvdburgt @djwice1 december 2022 04:02
Wat een negatief wereld beeld heb je.

Waarom zouden ze ver weg gaan zitten van hun huidige partners? Wat is daar het voordeel van voor een innovator?

En wat als Lightyear een succes is? Dat zou toch super gaaf zijn?

Dankzij Lightyear wil mijn zoon founder en CEO worden van het duurzaamste auto bedrijf ter wereld. En ziet hij dat hij daarvoor andere mensen nodig heeft, dat hij zijn ideeën moet kunnen overbrengen, dat hij goed moet kunnen visualiseren, dat hij partners nodig heeft om samen te werken. En hij leert steeds meer over wat er allemaal bij komt kijken. Mooie inspiratie toch?
Je hebt het enkel over een kleine groep mensen die wellicht geïnspireerd kan zijn. De auto's helpen een hele kleine groep mensen en ook het personeel zal hooguit tientallen zijn de eerste 10 jaar. Stel je had die 30 miljoen in arme huishoudens gestopt om ze zonnepanelen te geven dan heb je direct winst en helpt je een relatief grote groep. Nu is het maar weer hopen dat we met zijn alle iets terug zien van dit geld.Dit is precies de rede waarom een overheid nooit in bedrijven moet investeren. denk aan bijvoorbeeld Vattenfal. Lekker met zijn alle mee sponsoren voor 300k huishoudens aan windmolens om het vervolgens lekker egoïstisch te verkopen aan bedrijven waardoor de winst in het buitenland blijft.
djwice @wvdburgt1 december 2022 07:44
Ik lees dat je de impact als nihil inschat en heb de indruk dat voorbeelden van anderen daar voor jou op dit moment niets aan kunnen veranderen.

Het lijkt er op dat je redeneert vanuit de schaarste gedachte. Dat er een tekort aan geld is en dat als er 30 miljoen in Lightyear wordt gestoken andere initiatieven niet worden uitgevoerd.

Het fonds dat Lightyear ondersteund is niet bedoeld om nu direct geld op te leveren.
Dat fonds is ook niet gereserveerd voor investeringen in bestaande bewezen technieken, die al op de markt zijn en zonder investering ook al rendabel zijn.

De 30 miljoen gaat dus niet af van het geld voor een extra zonnepark. Dat is typisch iets dat iedereen prima zelf kan doen die een stuk land heeft. Bovendien moet je dan ook zorgen dat het netwerk niet overbelast raakt. En in de zomer hem zo nu en dan uit zetten omdat de stroomprijs dan negatief is: je krijgt dan geld als je stroom gebruikt en je betaald geld als je stroom levert.

Oh en Vattenfall is een staatsbedrijf.
wvdburgt @djwice4 december 2022 21:17
Er is schaarste aan geld bij 1 miljoen mensen in Nederland. Wellicht wel meer. Het is iig debiel om geld te geven aan een onbewezen bedrijf terwijl er mensen in de kou zitten deze winter. Zonneparken en windmolen parken is ook niet de weg voor de toekomst, hooguit dat het helpt. Ik ben voorstander om de gewone burger aan panelen te helpen. Leuk al die windmolenparken op zee maar in oost Brabant heb je er echt geen moer aan. Zeker als mensen roepen dat alle vrachtwagens elektrisch moeten worden. Jumbo heeft er nu 2 en de transformatoren die er voor nodig zijn gebruiken net zo veel als de helft van Veghel. Als je dan bedenkt dat Jumbo er alleen al meer als 100 heeft en er bedrijven bij zitten zoals de MBI, Mars en Keune en Nagel... Vattenfall is inderdaad een staatsbedrijf maar niet die van Nederland. Intussen maakt het ook gewoon winst. We moeten af van grote projecten en bezig zijn met mensen te helpen te isoleren en eigen stroom op te wekken. Helaas is subsidie voor isoleren niet ok. Je moet het laten aanleggen en op de dure warmtepomp na moet je 2 dingen doen. Je dak isoleren en minimaal 10 vierkante meter ramen. dat is in mijn geval de helft van mijn huis. Wat gebeurd er dus? al dat geld gaat naar een select groepje van mensen die wel een groot genoeg huis hebben en wel even 30 a 40k kan missen.
djwice @wvdburgt4 december 2022 23:33
Ik ben het met je eerst, we moeten woningen isoleren, laag temperatuur verwarming waar dat kan en een warmtepomp.
Voor de eerste gelukkigen krijgen ze dan in de zomer geld voor het koelen van hun huis in de zomer (i.v.m. negatieve energieprijs door het overschot aan stroom).
Dat is waarschijnlijk nog in 2023, in 2024 wellicht niet meer.

Ik ben het ook eens dat we moeten zorgen dat iedereen in Nederland genoeg te eten heeft en is voorzien van alle basis behoeften zoals beschreven in de de rechten van de mens. En liefst een stuk beter dan dat, want we zijn een eerste wereld land.
Ik ben er trots op dat we collectief zorgdragen voor de gezondheid van iedere inwoner in Nederland. Dat moet zo blijven.

Waar ik verschil van inzicht is m.b.t. geld. Er is in Nederland geen geld te kort in mijn beleving. Kijk naar het BBP cijfer bijvoorbeeld.
Het is dus niet óf investeren in innovatie die er voor kan zorgen dat Nederland later ook brood op de plak heeft en de wereld van mijn kinderen beter wordt.
Maar het is én.

Het kan allebei, er is genoeg geld. Het is helaas net als voedsel, het overschot komt niet altijd terecht bij de gene die het wél kunnen gebruiken.
Verwijderd @wvdburgt2 december 2022 17:59
[...]

........De auto's helpen een hele kleine groep mensen en ook het personeel zal hooguit tientallen zijn de eerste 10 jaar. Stel je had die 30 miljoen in arme huishoudens gestopt om ze zonnepanelen te geven dan heb je direct winst en helpt je een relatief grote groep. .......
Er werken momenteel al ruim 600 mensen bij Lightyear.
Daarnaast zijn er ook bij toeleveranciers banen gecreëerd, in de high tech sector is dat een factor 2 tot 3.

Je zou eens wat moeten lezen van Mariana Mazzucato. Die legt in haar boeken uit waarom overheden wel in tech moeten investeren. Immers, zonder investeringen van overheden in techt hadden wij geen computers gehad, geen internet, geen mobieltjes.
djwice @wvdburgt4 december 2022 23:42
Zonnepanelen op een huis =~€3.000,- per huis.

30 miljoen => 10.000 huizen.
Dat levert per huis €334,- netto minder kosten bij een stroomprijs van €0,40.

Dus na 9 naar hebben de gezinnen eindelijk die 30 miljoen terugverdiend.

En zijn er nog 990.000 gezinnen niet geholpen. Dus 30 miljoen zet geen zoden aan de dijk.
Kerfuffle @wvdburgt30 november 2022 23:30
Toen Tesla z'n eerste auto op de markt bracht, was die ook klepperduur. En toen was er nog geen infrastructuur om ze op te laden. Het merk was onbekend in de autowereld, en iedereen benadrukte hoeveel moeite ze hadden om productiecapaciteit bij te benen van de gevestigde automerken. Dit is nog geen 10 jaar geleden in Nederland.

Je kunt van alles vinden van wat dat bedrijf verkeerd deed en doet en dat initieel vooral rijke mensen profiteerden van de subsidie op die dingen, maar inmiddels heeft vrijwel ieder traditioneel automerk z'n electrische aanbod de norm gemaakt en is laden gewoon geen issue. Ik heb collega's die amper uit hun studie een electrische leasebak inrollen.

Daarnaast zijn veel mensen aan het overstappen op zonnepanelen en thuisaccu in huis om minder afhankelijk van dure fossiele brandstoffen te zijn (en beter voor klimaat, maar helaas trekt dat echt niet het gros over de streep). Als je zonnepanelen hebt en een eigen laadpaal, heb je zelfs kans dat je werkgever jou betaalt voor het opladen met je zonnepanelen.

Met dat in het achterhoofd, lijkt mij de stap naar een electrische auto met een groter bereik dankzij betere vormgeving en technologie, die basically ook dienstdoet als thuisaccu, echt helemaal niet zo groot.

[Reactie gewijzigd door Kerfuffle op 22 juli 2024 18:17]

wvdburgt @Kerfuffle1 december 2022 04:14
In Tesla hebben we gelukkig geen 30 miljoen subsidie in gestopt. Daarnaast zitten er ook veel nadelen aan EV's. We vergeten altijd dat het minder schadelijk is maar denken altijd dat we de wereld hebben verbeterd. De batterijen bevatten veel metalen die je hier niet vindt en met een beetje pech uit Rusland komen.En zolang Rutte roept dat we in oorlog zijn met Rusland zullen we daar de hoofdprijs voor betalen. Een andere optie is via China die het natuurlijk ook van Rusland heeft alleen zelf nog wat winst opstrijkt. windmolen parken op zee zijn zo duur dat ze wellicht niet zonder subsidie kunnen (https://www.rtlnieuws.nl/...enmodel-eneco-tno-siemens) en zo zijn er genoeg dingen waar je je bedenkingen in kunt hebben. Ga je 1x naar India dan weet je echt hoe zinloos al onze ze verbeteringen zijn. Stel we zouden met zijn allen 50% reduceren dan is dat niets vergeleken met India waar men vrolijk door groeit en vooral kolencentrales bouwt omdat ze het anders niet bij kunnen benen. Dichter bij huis is het ook niet veel beter: Ooit op google maps die kuilen gezien niet veel verder dan bij Maastricht over de grens? Bruinkool staat ook niet bepaald hoog aangeschreven als duurzaam. Ik ben vooral tegen de subsidie omdat het in het verleden meerdere keren gebleken is dat bedrijven zodra het binnen is totale schijt hebben aan waar het geld vandaan komt. Denk even aan wat Vattenfal gedaan heeft. Lekker de energie doorverkopen ipv aan huishoudens terwijl die huishoudens de subsidie voor ze heeft betaald.. Er gaat regelmatig subsidie naar de verkeerde plekken zoals Kaag die tot 2x toe presteert om pickups te kopen voor terroristische organisaties. Ik ga er vanuit dat Lightyear niet zo'n bedrijf is maar die 30 miljoen is veel geld voor iets wat we niet terug zien en waarschijnlijk nooit iets wordt voor Jan Modaal. En mensen stappen enkel over voor geld. Dat is met zonnepanelen, met auto's en warmtepompen. Als ze de grote bedragen geld kunnen missen doen ze dat zolang het onder de streep maar geld oplevert. Ik had iig liever gezien dat die 30 miljoen naar de armere huishoudens gaat door ze bijvoorbeeld te helpen met zonnepanelen. Genoeg daken in arme wijken die leeg zijn.
batjes @wvdburgt1 december 2022 08:10
Je hebt gelijk er is niet 30 miljoen aan subsidie in Tesla gestopt.

Er is door onze overheid de afgelopen al een paar 100miljoen aan subsidies uitgedeeld om elektrisch te gaan rijden.

Met de ~20% marktaandeel die Tesla heeft in Nederland, heeft Tesla tientallen miljoenen euro's aan subsidie in ontvangst genomen.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 18:17]

Kerfuffle @wvdburgt3 december 2022 13:51
Tesla is groot geworden op veel meer dan 30 miljoen subsidie, en Jan Modaal heeft daar uiteindelijk ook profijt van gehad. En natuurlijk moet je oppassen waar materialen vandaankomen en waar subsidiegeld naartoegaat. Dat geld ook voor kernenergie en benzine. Dat is dan ook geen argument om dit nu niet te doen. Opmerkingen als "zinloos", "niet terug zien", "niets vergeleken met", "enkel overstappen voor geld", zijn geen feiten maar uitingen van een bijzonder negatieve wereldvisie die ik niet onderschrijf.
wvdburgt @Kerfuffle4 december 2022 21:09
Tesla heeft zo ver ik weet niet direct die subsidie gekregen. Subsidie hoort bij mensen terecht te komen, niet bedrijven die uiteindelijk toch alleen maar gaan graaien. Deze negatieve wereldvisie komt omdat tot nu toe elke keer het zelfde gedaan wordt: aantrekkelijk gemaakt en vervolgens een flinke accijns er op. Kwestie van tijd voordat dit gebeurd bij elektrisch rijden. De bijtelling is volgend jaar al het zelfde en de andere belasting voordelen verdwijnen ook. Daarnaast is de elektriciteit verdrievoudigd in een jaar. Met dat tempo is benzine in no time goedkoper. Dat is ook niet wat je wil lijkt mij. El je gelooft me niet over enkel voor het geld? Kijk even naar de verkopen van december en januari, als dat niet duidelijk maakt dat het om de bijtelling gaat weet ik het ook niet meer. Vertel me iig dat je me gelijk geeft dat 30 miljoen naar een bedrijf een slecht idee is terwijl er deze winter genoeg mensen zijn die de verwarming uit moeten zetten in voor de prijs. Wees iig eerlijk dat het geld nooit terug komt bij de gemiddelde belastingbetaler.
Luchtbakker @Bor30 november 2022 16:33
Met een vraagprijs van rond de 250.000 en een gebrek aan zonne uren tijdens grote delen van het jaar lijkt mij dit vooral interessant als concept maar meer ook niet :?
Ze vragen dit bedrag om het begin door te komen. Daarna kunnen ze de auto aan de massa aanbieden tegen concurrerendere prijzen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Luchtbakker30 november 2022 16:34
Dit soort auto's zijn momenteel helemaal niet voor de massa geschikt lijkt mij. Ze blijven duur, zijn kwetsbaar en de afhankelijkheid van voldoende zonuren maakt het product voor diverse markten al niet interessant.
jvwou123 @Bor30 november 2022 16:53
Klopt, voor zo ik het ergens onthouden heb en me kan herinneren is dit onderdeel van hun strategie:
Het eerste model is te duur voor het gewone volk. Maar meer een status symbool. Wel 1 waardoor er geld in het laatje komt. Daarna is het de bedoeling dat de auto’s richting de 30.000-40.000 gaan
SherlockHolmes @Bor30 november 2022 16:56
Alleen zal het niet altijd 2022 blijven.
Dazzler2120 @Bor1 december 2022 10:11
Het doel van Lightyear is om uiteindelijk 'betaalbare' auto's te kunnen leveren waarin deze techniek geïntegreerd is. Dat zal wel 'even' duren en daar zal je nog wel wat doorontwikkeling voor nodig hebben.
Ik blijf het bijzonder vinden om dit soort technieken nú af te kraken op prijs, waar de ontwikkelingen er voor kunnen zorgen dat het over 10 jaar betaalbaar is.
redslow @Bor30 november 2022 17:32
Ligt helemaal aan je gebruik. In mijn geval ik rij 2x per week. Op maandag naar me werk en op vrijdag terug. Die hele periode staat de auto buiten in de “zon”.

Dan kan die dus mooi opladen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @redslow30 november 2022 20:04
Als je zo weinig rijdt besteed je doorgaans geen 250.000 aan een auto. Dat verdient zich op geen enkele manier terug.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 18:17]

redslow @Bor30 november 2022 21:05
Ik maak alsnog 600km in de week.

Alsnog mensen die een Ferrari of iets dergelijks kopen. (Want dat is de prijsklasse) die hoeven niet per se veel te rijden met die wagen. Meestal zoeken die iets unieks.
Horla @redslow1 december 2022 11:19
Die zoeken iets unieks om in hun garage te hebben staan om naar te kijken of als investering. Dat eerste is niet nuttig bij de Lightyear. Over de investeringswaarde kan ik weinig zeggen. Als Lightyear over 15 jaar een grote of bekende fabrikant is wel, anders zal hij niet veel waard zijn vrees ik.
Jeroenneman @Bor30 november 2022 16:54
Los van de zonnepanelen is de rest van de auto weldegelijk erg interessant.

Zelf ontwikkelde motoren met een focus op efficiëntie
Ontwerp wat focust op efficiëntie ipv een lompe SUV
Bescheiden batterij, ipv 100+ kWh

Ze halen nu met het productiemodel ongeveer 0.10 kWh/km/. Dat is bijzonder efficient.
himlims_ @Bor30 november 2022 16:17
is denk ik ook meer een 'prestige' om die te kopen; kijk hoe goed bezig ik ben. (doet denken aan south park smug alert aflevering :X :+)
JeroenH @himlims_30 november 2022 17:04
Ik snap wat je zegt, maar er is ook nog zoiets als de early adopters. Deze groep kocht bv de eerste Tesla Roadsters, en die genereerden (een gedeelte van) het startkapitaal om met de Model S van start te gaan.

Ik ben het zelf ook een beetje; zonder idioten zoals ik die in 2006 nog € 5,50 per Wp voor zonnepanelen betaalden kostten ze nu geen € 1,- per Wp.

Dus in dat opzicht is dit een prima ontwikkeling. Misschien kost de Lightyear 1 € 100.000, de Lightyear 2 € 50.000 enz.
djwice @JeroenH30 november 2022 17:40
En toch heb je ook nog die zonnepanelen terug verdiend, dus zelfs financieel was het zo gek niet. En bovendien heb jij groene stroom gehad in tijden dat dat nog niet gewoon was.
djwice @himlims_30 november 2022 17:45
Of gewoon iemand die het geld heeft en achter dit concept staat en heel hard hoopt dat dit succesvol wordt, omdat dit een game changer kan zijn.

De wereld van auto's wordt echt anders als de innovaties achter Lightyear de nieuwe standaard worden.

Als Lightyear laat zien dat het echt werkt in de praktijk kan regelgeving volgen om de rest van de auto industrie te laten volgen.
HelloJed @himlims_30 november 2022 16:46
Je hebt wel voor een stuk gelijk...aan de andere kant kan je hetzelfde zeggen over al die BMW, Audi, Mercedes SUV's die rondrijden, kijk hoe goed ik bezig ben (op financieel vlak dan ;-) )
rammes @Bor30 november 2022 17:28
De kunst met dit soort projecten is buiten je eigen wereld te kijken, dat is soms heel erg lastig merk il
Limbids @Bor30 november 2022 21:59
Dat is ook precies wat model 0 is, een proof of concept. Deze auto is niet bedoeld voor Jan Modaal, maar voor de first-adopters en idealisten met de grote beurs (of bedrijven).
Pieter_621 @Bor1 december 2022 00:12
Er zijn ongetwijfeld genoeg mensen met geld zat, die iets unieks willen, en iets goeds voor de planeet, al is het alleen maar qua 'kijk mij eens goed bezig zijn!'. Daar is dit ding op gemarket. En om genoeg geld binnen te halen om hierna hopelijk een goedkopere auto te gaan verkopen. In de categorie te dure auto is dit nog een heel erg praktische.
Peshmerge @Bor1 december 2022 10:47
Er zijn landen waar het hele jaar meer zonuren zijn. Ik neem dus aan dat hij doelt op de Nederlandse markt.
Tha Render_2 30 november 2022 16:11
Ik begrijp het misschien verkeerd maar "1000 kilometer voordat het voertuig aan een lader moet worden aangesloten". Kan die dan niet opgeladen worden door zonne-energie terwijl die geparkeerd staat? Dan hoef je toch amper te laden als die thuis en op kantoor gewoon van de zon kan genieten?
watercoolertje @Tha Render_230 november 2022 16:20
Je moet het zo zien dat 5m2 aan zonnepanelen eigenlijk niet heel veel is, en dan is het ook nog eens niet in de juiste hoek op het zuiden gericht, bij normale panelen zit je op 200wp per m2.

Op z'n hoogst heb je dus ongeveer 1000wp op je dak die normaal 1000kwh per jaar op zou kunnen leveren (in de juiste hoek op het zuiden), dus laten we daar 60% van nemen (misschien is het iets meer of iets minder), dan kom je op 600kwh opbrengst (in een heel jaar!), dat is 10x de accucapaciteit en dus 10x de actieradius van de accu (625km) = 6250km per jaar maximaal op de zonnepanelen.

En dat is zonder mee te nemen dat je dan wel moet gaan rijden op het moment dat je accu (nog niet) vol is anders verlies je zonuren die je niet gebruikt om te laden (want voller dan vol kan niet). En dat zal voornamelijk in de lente/zomer en beetje herfst moeten en in de winter kan je de auto beter binnen zetten.

Je kan door 200k euro te besparen wel bijna oneindig rijden van dat geld wat je overhoud als je een elektrische auto koopt van 50k, daar kan je 3333 keer mee 60kwh bijladen als 1kwh een euro zou kosten. En daarmee kan je dan 3.333*625=2.083.333km meerijden (laatste is op basis van het verbruik van deze auto)!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 18:17]

computerjunky @watercoolertje30 november 2022 16:30
Dit geeft precies aan dat de kosten van zonepanelen in een auto niet echt opwegen tegenover het rendement. Ik denk dat verder dan een paneeltje om te zorgen dat de accu niet leeg loopt het niet heel veel nut heeft.
Misschien in de toekomst wel met panelen met meerdere lagen waardoor het rendement kan oplopen met 300% maar die zijn nu nog 50x zo duur om te maken.
watercoolertje @computerjunky30 november 2022 16:34
Dat denk ik ook, het is goed dat dit gedaan wordt en zal ook wel verkocht worden, wat weer ruimte geeft om de productie goedkoper te maken en het rendement te verbeteren. In de prijs zit ook veel R&D natuurlijk, de daadwerkelijke auto zal wel een stuk goedkoper zijn om te maken.
Pierz @computerjunky30 november 2022 23:27
Klopt het dat jij vindt dat de kosten van zonnepanelen niet opwegen tegen de baten omdat deze auto 200k meer kost dan een Model 3?

Dan heb ik goed nieuws voor je: die andere zonne-auto, de Sion, gaat minder dan 30k kosten. Volgens jouw redenatie leveren de zonnepanelen op de Sion je bij aankoop al geld op! Wat wil je nog meer?
computerjunky @Pierz1 december 2022 00:07
Nee ik denk alleen dat het implementeren in een auto al snel het dubbele kost van wat het kost op een woning en als je dan naar het rendement kijkt per jaar van maximaal iets van 400 a 500 kwh. Dan zie ik daar de meerprijs niet van in. En dan hebben we het nog niet eens over de levensduur van de omvormer en rendement verlies de eerste 5 jaat en het feit dat minder panelen minder voltage en dus meer verlies betekend en het feit dat auto accus voor een ev 400 volt zijn en je dus van ee. Laag naar hoog voltage moet omvormen wat inefficiënt is. Ik denk gewoon niet dat dit een goede implementatie is die het waard gaat zijn. Een implementatie voor een 2de kleinere accu waar de boordcomputer enz op draait zou veel beter zijn zodat die 5 km radius ongeveer gecompenseerd word. Die kan ook makkelijk op 12 volt draaien en dus een beter rendement van omvormen.
SG @computerjunky1 december 2022 17:29
Nou ik heb geen eigen oprit dus nu zou ik gebonden zijn aan hybride. Ik Heb nog ICE.
Of dat chinese gang van batterij omruil station hier in nl niet gangbaar.
Dan is sion met 300 a 400 km bereik ofzo voor mijn geval korte rit woon werk verkeer.
Waar de EV misschien per rit 4% eruitgaat dat door de dag de zon die korte rit helemaal of grotendeels gekompenseerd wordt. En alleen in de donkere dagen wel eens keer ergens moet opladen
Ies Korpershoek @watercoolertje30 november 2022 16:40
Hier een mooie verhandeling over dit voertuig op EEVblog https://youtu.be/xIokNnjuam8
LightPhoenixNL @Tha Render_230 november 2022 16:17
Een zonnepaneel op een huis wekt zo’n 400watt per paneel op. Stel je hebt 10 panelen dan wel je dus 4kw op in een uur.

Ik durf niet te zeggen hoeveel kw deze auto kan opwekken in een uur tijd. Maar ben bang dat dat minder is dan een paar panelen op een huis.

[Reactie gewijzigd door LightPhoenixNL op 22 juli 2024 18:17]

Tadango @LightPhoenixNL30 november 2022 16:23
Ik ga uit van 1kw max laad vermogen door de zon. Ideaal gezien dus iets van 10kw/h per dag? Als je niet meer verbruikt per dag (je kan ongeveer 100km rijden op 10kw/h) dan heb je tijdens de zonnige dagen verder geen kosten. Of je dat terug verdient met een dergelijke verkoop prijs..... nee, zelfs niet met de huidige energie prijzen. Wel een leuk idee maar in de praktijk helpt het erg weinig. En straks al die overdekte parkeerplaatsen (met zonne panelen), handig :) Onderweg helpt het natuurlijk wel maar erg veel is het ook weer niet.
The Third Man @LightPhoenixNL30 november 2022 16:29
En 400 Wp is een piekvermogen als alle factoren goed zijn, met name loodrecht op de zon, niet te heet en onbewolkt. In de praktijk zal je opbrengst zelfs van een dakpaneel dus al lager zijn, op een auto onder een beschermende laag nog wat minder.
aadje93 @LightPhoenixNL30 november 2022 21:01
inmiddels zijn er commerciele 500wp panelen beschikbaar ;) (Toevallig gister op een agrarische vakbeurs in Gorichem geweest en deze in de praktijk gezien dus)
Crp @aadje9330 november 2022 22:32
Ook wel 600 en 800, maar het gaat om het aantal wp per m2. De meeste panelen met veel wp zijn ook een stuk groter (meer oppervlak) dan de doorsnee paneel.
ikt @Tha Render_230 november 2022 16:28
Als een ritje 4% kost, maar 12 uur in de zon maar 1% oplevert, moet je alsnog ooit opladen :P Alleen duurt het ontladen van 100% naar 10% langer als er steeds wat binnendruppelt - blijkbaar gaat je range dus van 625km naar 1000km met het voorgestelde gebruik.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @Tha Render_230 november 2022 17:55
Dat ligt dus aan de afstand naar je werk. Als dat 200km per dag is, kun je nooit genoeg bijladen via de zonnepanelen, dus moet je aan de stekker na x kilometer.
divvid @Bart ®30 november 2022 18:58
Dan kan je beter gaan verhuizen of een baan dichterbij zoeken. ik vond 85km al een crime. Met een fractie minder salaris kreeg ik er ruim een uur per dag vrije tijd bij. Zelfs met de lagere reiskosten vergoeding ben ik goedkoper uit.
SG @Bart ®1 december 2022 17:32
Mijn afstand is 5 a 10km ICE is dan nadelig als wordt niet warm gereden al zit ik op de grens nog korter en de motor wordt niet warm. Slecht voor de olie en slecht voor start accu. EV is ideaal voor korte ritten.
Tim AtSharp @Tha Render_230 november 2022 16:19
Als je de energie die je nodig hebt om voort te bewegen voor gemiddeld woon-werk verkeer in 8u wil opwekken, dan heb je een bhoorlijk groot oppervlak aan zonnepanelen nodig. En die passen op geen enkele auto. De zonnecellen zorgen dus voor 'een beetje bijladen' en alles helpt, maar uiteindelijk heb je toch ernstig vermogen nodig via een lader.
Tel het zo: accu is 60.000Wh. een ernstig zonnepaneel kan, onder ideale omstandigheden, zo'n 450w produceren. Ga er vanuit dat je 3 panelen kwijt kan op de wagen. Da's dan 1.350w. en tel dat je 8 uur per dag aan het maximale kan opladen (wat gezien de stand van de zon tov je wagen zeker niet het geval is), dan produceer je op een dag 10.800 kWh. 6 keer minder dan de accu groot is. En dan hebben we het hier over de meest ideale omstandigheden, en houden we geen rekening met verliezen...
aadje93 @Tim AtSharp30 november 2022 21:02
maar blaas jij die accu elke dag leeg? Want volgensmij wonen de meeste mensen <40km van hun werk. en heb je dus toch al een leuke hoeveelheid prik uit de panelen ipv de laadpaal te pakken :)
Piet jankbal @aadje931 december 2022 10:43
Vergeet niet dat elke accu op de wereld bij elke laad en ontlaad cyclus capaciteit kwijt raakt.

Want er is geen accu op aarde die slijt vast is. Er is er 1 maar die geen stroom afdracht kan regulieren. of alles of niets is het bij die type "accus" dus daar heb je geen bal aan in autos. (Super capacitors)

Elke accu verliest capaciteit daarnaast gaan zonnepanelen geen 20 jaar mee maar 10 tot 12 jaar.

Dus na 10 jaar heb je geen drol meer aan een auto vol gedrukt met zonnrpanelen. En hoevaak zul je in die 10 jaar accus moeten vervangen.
Met alle gevolgen van dien.

Zonnepanelen en windmolens kunnen niet of nauwelijks hergebruikt worden. Dus dit is niet de oplossing maar een pleister over een wond die niet heelt.

[Reactie gewijzigd door Piet jankbal op 22 juli 2024 18:17]

SG @Piet jankbal1 december 2022 17:22
Dan begrijp je niet hoe batterij wordt toegepast. Dat gaat met batterij management electronica . Zelf aan gedacht om condensator met buck boost waar je laad tot 50 volt en ontlaad tot 3 volt naar buck boost converter waar er dan USB uitgang op zit met 5V. De condensator laad je constant current of current negrensd.
Sommige baterij tech heeft binnen 80% van laad tostand klein spannings verschil.
Bij condensator is dat maximaal. Je batterij vs load en carge electronica hou je daar rekening mee.
Zoals condesator hoeft niet bescherm te worden tegen voledig ontladen wel overspanning. De afgegeven spanning moet uiteraard wel constant voltage zijn. Maar die electronica kan groot bereik als input aan bijvoorbeeld 2 tot 80volt. Maar houd wel in dat bij 2 watt toepassing de inkomende stoom bij 80V zeer laag is maar bij 2 volt is dat 1Amp. Maal efficentie factor 80 a 95%. Voor die constate 2 watt,load bij 5volt.
Piet jankbal @SG25 december 2022 15:09
Alle accus slijten links om of rechts om dus uw betoog is bullshit. Een batterij behoudt nooit zijn volledige capaciteit en je kunt ook nooit de volledige capaciteit gebruiken.

Er gaat altijd een deel verloren aan warmte en daarnaast de capaciteit verkleint bij elke laad en ontlaad cyclus

[Reactie gewijzigd door Piet jankbal op 22 juli 2024 18:17]

aadje93 @Piet jankbal1 december 2022 12:29
Zonnepanelen geen 20 jaar? Toch gek dat wij hier al 8 jaar panelen hebben die nog steeds 99% van hun orginele vermogen leveren, en 25 jaar 80% garantie hebben.....
Piet jankbal @aadje931 december 2022 12:41
Tuurlijk jo 99% haal je niet eens in de zomer en zeker niet in deze tijd. Doe maar eens onderzoek naar hoe zonnepanelen worden gebouwd en waar van en waar dat weg moet komen en wat er gebeurd met kapotte panelen en de gemiddelde levens duur is minder dan 15 jaar, 20 jaar halen ze niet. een bedrijf zou gek zijn om producten te maken die langer dan 10 jaar mee gaan, geen 1 bedrijf doet dat nog tegenwoordig. Zelfs het duitse kwaliteit bestaat al niet eens meer maar u heeft natuurlijk weer producten die dat wel doen.. blijf je zelf maar lekker voor liegen
aadje93 @Piet jankbal1 december 2022 21:05
Beste Piet,

als ik 28kwp rond heb liggen (112 panelen) en in de zomer 27,8kwp binnen krijg op de omvormer dan mag ik toch wel aan nemen dat dat aardig netjes is ?

En als mijn leverancier zwart op wit 25 jaar 80% garantie heeft gegeven, en ondertussen alleen nog maar parken bouwt van 5mw+ dan denk ik toch dat ze wel een beetje weten wat ze doen.

Ik ben niet een standaard huishouden met 8 paneeltjes op de tussenwoning, maar een bedrijf met dus wat meer paneeltjes en iets andere omstandigheden :+
aadje93 @Piet jankbal25 december 2022 23:29
En zoals ik dus zei, wart op wit ipv praatjes. Dus juridisch heb ik dan een leuk vel papier om mee te wapperen gezien volle productie van het paneel niet echt moeilijk te halen is in NL, en het zo op de omvormer is af te lezen dat er dus het max vermogen van alle panelen x0,8 binnen moet komen na 25 jaar
Piet jankbal @aadje9325 december 2022 23:39
Gekocht bij een bedrijf dat nog geen 25 jaar met zonnepanelen heeft gewerkt dus kunnen zij ook niet vertellen wat er na 25 jaar met een zonnepaneel gebeurd.
aadje93 @Piet jankbal26 december 2022 11:22
Fysieke schade heeft natuurlijk niets met garantie te maken, dat zeg ik ook niet.

Daarnaast zeg ik ook niets over milieu vriendelijke componenten, je gaat er zelf allemaal dingen bij verzinnen.

De firma is reeds tegen de 20 jaar actief. En ja, garantie kun je geven ook zonder dat je die termijn al is hebt mee gemaakt.

Elke constructeur van machines moet toch een garantie maken? Of laten ze de machine eerst 5 jaar lekker draaien en gaan hem dan pas verkopen om zeker te weten dat ie 5 jaar probleemloos mee gaat? Wat denk je nou zelf....

Ik zie de ampere stroom plus voltage wat bij nieuwe panelen binnen kwam, dat hebben we in de papieren gezet. En ja, dan verwacht ik dus na 25 jaar nog minimaal 80% van dat vermogen op de omvormer zolang er geen fysieke schade is.

Realiseer je even dat dit geen installatie is van 8 paneeltjes op het huis. De omvormer is van een iets andere klasse....

[Reactie gewijzigd door aadje93 op 22 juli 2024 18:17]

vanaalten 30 november 2022 16:21
60kWh accu en 625km bereik volgens WLTP norm is wel heel netjes - ik heb met 64kWh accu en 449km bereik dus een flink onzuinigere auto.

Zou mooi zijn als deze prestatie ook bij andere fabrikanten de norm gaat worden - nog los van de zonnepanelen.
computerjunky @vanaalten30 november 2022 16:35
De vraag is echter hoe dit berekend is en wat de winter voor impact heeft. Het verschilt enorm in hoe autos afgesteld zijn en hoeveel je daadwerkelijk uit de accu kan gebruiken.
Als je meer uit de accu kan gebruiken voor die 625 km dan is je accu sneller om zeep en dus een slechtere deal.
Als de auto accelereert als een slak voelt dit ook niet heel veilig al is het wel zuiniger. en zo zijn er nog tal van punten die mee kunnen spelen.
dok33 @computerjunky30 november 2022 17:11
Huidige gezinsauto's accelereren rond de 10-12 seconden naar de 100, niet de 2,5 seconden van een performance Tesla, of de 4-6 seconden van veel andere gebruikelijke EVs.

Dus alles dat tot 10 seconden duurt is nog steeds niet langzaam of onveilig, maar wel een stuk zuiniger.
pirke @dok3330 november 2022 19:37
Ik rij ook een Tesla, de langzaamste die er 5 seconde over doet. Punt is dat de wederhelft dat nooit wil en lekker ontspannen rijden vind ik het zelf ook niet. Dus in de praktijk gebruik ik slechts heel af en toe het beschikbare koppel bij het wegrijden. Meestal gaat het gewoon lekker rustig vergeleken bij wat ie kan.

Wat wel fijn is is dat je op de snelweg nog steeds enorm veel power hebt. Als je vast zit achter een vrachtwagen en je ziet een gaatje links ben je bijna instantaan op de juiste invoegsnelheid.

Zelfs op de Autobahn in Duitsland, bij 200km/u opeens plankgas geven wordt je nog steeds in je stoel gedrukt. Dat is wel funest voor je bereik :)
Navi @dok3330 november 2022 17:42
Onzin, je ben niet verplicht in 2,5 sec naar de 100 te gaan he?
dok33 @Navi30 november 2022 17:47
Jij hebt wel heel veel vertrouwen in de gebruiker. Als het kan, dan zal het gebeuren.

Dus als je de auto zuinig(er) wil maken, moet je zorgen dat het niet kan. En dat doen ze dus blijkbaar bij Lightyear. Klinkt mij wel als verstandig.
Moederpoes @dok3330 november 2022 18:11
Snelheid van optrekken heeft zeer weinig invloed op het verbruik van een auto. Wel op bandenslijtage. Je kunt de resultaten van de testen voor het nieuwe rijden erbij pakken.
Wat wel helpt is om met de motoren af te remmen en daar heb je ook sterke motoren voor nodig.
Homer J.Simpson @Moederpoes30 november 2022 19:21
Indirect wel, omdat je vaak daarna langer en harder moet rennen. Ook moet je de efficiëntie van regeneratie niet overschatten, kalm rijden en ver vooruitkijken blijft een essentiële factor.
Moederpoes @Homer J.Simpson30 november 2022 21:02
Vooruitkijken is bij autorijden zeker belangrijk tenzij je achteruit rijdt. Maar dat doet niks af aan het feit dat hard optrekken weinig invloed heeft op de inhoud van je tank/accu.
Homer J.Simpson @Moederpoes1 december 2022 09:13
Als je twee identieke elektrische auto’s naast elkaar zet, en je laat de ene constant 80 rijden en de andere cyclen tussen 120 en 0 (hard optrekkend en rustig uitlopend) met dezelfde gemiddelde snelheid, komt de constante meer dan 2x zo ver.

[Reactie gewijzigd door Homer J.Simpson op 22 juli 2024 18:17]

Robsel_NL @Homer J.Simpson1 december 2022 11:44
Nee hoor, waarom zou je. Als je optrekt bij het stoplicht rem je opeens?
Homer J.Simpson @Robsel_NL1 december 2022 12:31
Ja, is een hobby van sommige autobezitters: zo hard mogelijk weg en daarna (noodgedwongen) hard in de ankers voor het volgende stoplicht. Geen idee waarom ze dat doen.
mitsumark @Moederpoes30 november 2022 20:40
Als het slecht is voor je bandenslijtage, dan per definitie ook voor energieverbruik/verspilling.
Moederpoes @mitsumark30 november 2022 20:57
Klopt, alleen is het verschil bij snel of rustig optrekken zeer klein.
batjes @Moederpoes1 december 2022 08:21
Zou je denken, maar het maakt wel degelijk uit.
https://youtu.be/vEn3C4rsYs0?t=906
Moederpoes @batjes3 december 2022 18:50
Voor mij persoonlijk maakt het stukje optrekken een marginaal deel van mijn reis, veel snelweg, en daarmee merk ik het niet op het totaal verbruik.
Maar je hebt gelijk als je bijvoorbeeld veel in de stad rijdt dan kan het veel verschil geven. Daarmee hangt het af van hoever je rijdt tussen optrekken en afremmen.
Diavire @dok3330 november 2022 19:11
Ik zie heel veel Tesla's in de buurt rijden, en bijna nooit trekken die flink sneller dan de rest weg.

Ten eerste is het simpelweg niet chill. Leuk voor een paar keer maar daarna is het wel gezien.
Ten tweede, over het algemeen ben je sws afhankelijk van de rest van het verkeer.
computerjunky @dok3330 november 2022 17:54
Het gaat niet meteen om dat soort extremen. Maar ik had bijvoorbeeld gekeken naar een Piaggio MP3. Een leuk ding voor in de stad maar acceleratie voor bijvoorbeeld inhalen voelt gewoon gevaarlijk sloom. Wel super zuinig maar echt lekker gerust rijden doet het niet.
dok33 @computerjunky30 november 2022 18:02
Ik kom van die Piaggo motor(!) tegen dat ie 0-100 doet in 11,4 seconden, wat dus prima valt in dezelfde categorie als veel gezinsautos zoals een 307SW, Astra, Golf of Megane. Ook zeggen veel reviewers dat hij lekker vlot accelereert bij het stoplicht.

Dus ik weet niet wat voor acceleratie en rijstijl jij gewend bent, maar het lijkt niet gemiddeld :)
computerjunky @dok3330 november 2022 18:06
Verschil zit er per model is. Nieuwe zwaardere of elektrische modellen zijn veel verbeterd maar ook veel duurder als een instap auto.
mitsumark @dok3330 november 2022 21:06
0-50 is goed, misschien nog wel OK tot 80, maar boven de 80 is geen vermogen meer over voor acceleratie. Even inhalen bij die snelheden zit er dus niet in.
Niels007007 30 november 2022 16:26
Door het een 'zonneauto' te blijven noemen wek je toch de indruk dat je puur op de zon kan rijden en dat is meer dan misleidend! Misschien snapt een tweaker het, maar ik geloof niet dat dit ook voor de leek geldt. Ik zou een leek niet raar aankijken als hij/zij denkt dat je zonder batterij gewoon op de zon eindeloos kan blijven rijden.

Met een stuk of tien ********** erbij klopt het. Er ZIJN omstandigheden te bedenken waar je, soort van, op de zon kan rijden. Maar dan moet je de auto wel in de zon kunnen parkeren. En als het november is in Nederland moet je niet meer dan een paar kilometer rijden. Maak je een verre reis en de accu is leeg? Dan moet je of een lader vinden of een week kamperen terwijl het, hopelijk zonnige zomerweer, een paar kWh per dag aan de accu kan toevoegen.

Er gaat nooit een echte zonneauto komen. Als de zon krachtig genoeg zou zijn om een normale auto volwaardig te laten rijden zouden we na 5 seconden in de zon met brandwonden opgenomen worden in het ziekenhuis.

Dus het zal altijd afhangen van waar je woont, waar je parkeert, hoeveel kilometers je maakt, of een zonnepaneel op je auto weinig, heel weinig, of bijna niets doet.

Wat ik jammer vind is dat ze het een 'zonneauto' noemen omdat ze wel degelijk slimme keuzes maken. Lompe SUV's van 2400kg zijn haast de norm als het om nieuwe EV's gaat. Verspilling van materiaal, belasting op de weg, energieslurpers van productie tot dagelijks gebruik tot recycling.
De Lightyear is minder zwaar en zuiniger en kan niet van 0 naar 100 in 4 seconden. Dat zijn eigenschappen waar we echt een stapje mee kunnen maken. Door het als zonneauto te marketen leg je de focus op een (meestal) gimmick in plaats van de, als je het mij vraagt, ECHTE verbeteringen die ze bieden t.o.v. de zoveelste lompe EV.

Het is geen zonneauto.
The Third Man @Niels00700730 november 2022 16:32
Als er nooit een echte zonneauto gaat komen kan je er vraagtekens bij zetten om die term zo af te kaderen dat alleen op auto's die puur op zon kunnen rijden mag slaan. Dan is een betekenis van "ook op zon" een wellicht betere invulling van de term. Want ook al zal het geen grote hoeveelheden schelen, feit blijft dat als die een tijdje voor de deur hebt staan je er toch weer wat verder mee kan rijden.
Niels007007 @The Third Man30 november 2022 16:57
Zeker, maar de auto in de schaduw onder je carport, met zonnepanelen op het dak van de carport, is dan toch een betere oplossing. Het beetje energie heb je dan niet nodig om je kokend hete auto te airco-en en de panelen staan onder een betere hoek naar de zon, en als je auto er niet is, kan je thuis de zonneenergie gebruiken..
The Third Man @Niels00700730 november 2022 17:04
Er zijn meestal betere oplossingen te verzinnen, maar dat staat los van een definitie van een auto als wel of niet de mogelijkheid hebben om zich autonoom met de zon op te laden. Ik merk vaak dat in deze discussies het praktisch nut wordt verward met hoe je het beestje noemt. Dat het nut beperkt is maakt het nog niet een wezenlijk anders principe.
Nimja 30 november 2022 16:14
Zo'n mooie vooruitgant dit! Als we dit kunnen combineren met self-driving taxis, hoef je niet meer een auto te hebben die 90-99% van de tijd niets aan het doen is.
Jeffrey_KL @Nimja30 november 2022 23:03
Wat maakt dit een goede combi met zelfrijdende taxi's? Het profijt van de zonnepanelen zit hem er juist in dat de auto veel stil staat. Als je non stop rijd kan je misschien 30km extra rijden door de zonnepanelen.
Nimja @Jeffrey_KL1 december 2022 11:39
Ook rijdend laad het op, zonnecellen op taxis betekend minder last op het stroomnetwerk.
Jeffrey_KL @Nimja1 december 2022 12:34
Ik snap dat de auto laad wanneer die rijden. Het punt is dat je misschien 8 uur constant kunt rijden op de accu. In die 8 uur heb je voor 30km kunnen bijladen op de zon wat er dus voor zorgt dat je uiteindelijk +/- 8.5 uur kunt rijden. Al met al extend je je range met 5%.

Als je deze auto gebruikt om dagelijks 50km te rijden en er weer vanuit kunt gaan dat je dagelijks 30km range kan bijladen op de zon betekent het al dat je je range met 60% uitbreid.
vinkjb 30 november 2022 16:43
Ach ik denk maar zo niet veel zullen zo'n auto kopen. Ja arabische Sjeik die zet hem tussen de 20 RR auto's die die al heeft staan.
The Third Man @vinkjb30 november 2022 17:07
Met een oplage van 250 stuks is het vrij voor de hand liggend dat er niet veel zo'n auto zullen kopen.
Mathijs22 30 november 2022 18:32
Noem het nu geen zonneauto en de helft van de commentaren zijn weg. Het is een extreem efficiënte EV met zonnepanelen die bij optimale omstandigheden tot 70 km per dag kan rijden op de zon. In Nederland is de gemiddelde afstand gereden in een auto 35 km per dag. Zeker in de zomer van deze auto dus makkelijk uitsluitend op de zon rijden.

Kostbaar? Zeker. Maar alle nieuwe ontwikkelingen zijn duur. Ik heb indertijd een Tesla Roadster gekocht. Niet echt snel en weinig range in vergelijk met mijn nieuwste Tesla S die net iets meer koste.
multikoe
@Mathijs221 december 2022 10:31
Noem het nu geen zonneauto en de helft van de commentaren zijn weg.
_/-\o_
Niemand die het heeft over de andere technologische ontwikkelingen die in deze auto zijn gestopt en die veel meer kunnen gaan betekenen.
Tijanus 30 november 2022 21:56
Even 'op een suikerzakje':

Optimale opbrengst in Zuid-Spanje is 70km/dag
Met het verbruik van dit karretje zou dat 7 kWh moeten zijn.
In Nederland haal je op een mooie zomerdag 7 kWh uit 1000 Wp.
Maar, de jaaropbrengst van een zonnepaneel in Zuid-Spanje is grofweg 2x de jaaropbrengst in NL.
Oftewel, voor dezelfde jaaropbrengst kun je in Spanje met de helft van je Wp toe => 500 Wp.
Het verschil op een zomerdag zal iets minder (dan het jaargemiddeldeverschil) zijn, dus grofweg 600-650 Wp effectief op de Lightyear 0?

Zoals eerder opgemerkt, twee zonnepanelen op je dak zijn rendabeler. Misschien dat ze die 650Wp daarom niet 'in de folder' zetten maar het allemaal wat omslachtig en vaag uitdrukken. Meer marketing dan techniek, dat dimt mijn enthousiasme altijd wat.

Daarbij, een Milan SL Mk6 heeft een Cw rond de 0.11
Ja, dat is een fiets, maar hij is wel al lang in productie, vandaar ook de Mk6. Erg prijzig, maar nog wel 240kE goedkoper dan dit karretje. En, zolang je niet in het donker fietst, hoef je hem he-le-maal_nooit bij te laden.
multikoe
@Tijanus1 december 2022 10:29
Die zonnepanelen op het dak zijn maar een (klein) onderdeel van de technologie die deze Lightyear zo bijzonder maakt. Hier een artikel uit de Volkskrant van vandaag waarin alle andere maatregelen de revue passeren. Daaruit blijkt dat het doel was een zo efficient mogelijke EV te produceren. Allemaal erg interessante ontwikkelingen die je stuk voor stuk kunt afschieten (laat dat maar aan Tweakers over), maar die wel mogelijkheden bieden.
Om er één te noemen: een veelgehoorde "klacht" over EV's is dat ze zo zwaar zijn. De Lightyear weegt iets over de 1500 kg. Dat is maar ietsje zwaarder een een middenklasse diesel.
canonball 30 november 2022 16:18
Valmet Automotive gaat ook de Sono Sion produceren. Een andere elektrische auto met zonnepanelen, maar dan een heel stuk goedkoper. Lightyear loopt echter wel voor op de productie, terwijl sono al langer bezig is.
kaasboer09 30 november 2022 16:23
Dit model, met de hoge prijs, is natuurlijk iets voor de early-adopters. Laag volume en hoog exclusiviteit gehalte. Helaas ver buiten mijn bereik, maar als ik het geld had dan was dit zeker het overwegen waard. Wat een gaaf project. Super dat dit van Nederlandse bodem komt.

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