Lightyear begint met productie Lightyear 0-zonneauto

Lightyear is officieel begonnen met de productie van de 0, naar eigen zeggen 's werelds eerste elektrische auto op zonne-energie. Het doel is om voorlopig één auto per week te produceren, waarna dit in het eerste kwartaal van 2023 geleidelijk wordt opgevoerd.

De Lightyear 0, die voorheen nog Lightyear One heette, wordt in een fabriek van het Finse Valmet Automotive geproduceerd. De EV onderscheidt zich van concurrenten door de integratie van zelfontwikkelde zonnecellen over de hele lengte van de auto. Hiermee kan de Lightyear 0 een deel van zijn stroom zelf opwekken en is hij minder afhankelijk van laadnetwerken. Momenteel kost een Lightyear 0 zo'n 250.000 euro.

Het voertuig heeft een accucapaciteit van 60kWh en heeft daarmee een beloofd bereik van zo'n 625 kilometer volgens de WLTP-norm. Afhankelijk van het weer kan er daarnaast nog zo'n 400 kilometer opgewekt worden. Het bedrijf uit Helmond stelt dat het op en neer rijden naar het werk in de zomer goed kan zijn voor een bereik van meer dan 1000 kilometer voordat het voertuig aan een lader moet worden aangesloten. Het voertuig heeft een record luchtweerstandscoëfficiënt van 0,175. Eerder dit jaar publiceerde Tweakers al een verslag van de eerste rit met de 0 in Nederland.