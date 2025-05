Lightyear-oprichter Lex Hoefsloot stopt als ceo

Lex Hoefsloot, de oprichter van Eindhovense zonneautomaker Lightyear, stopt als directeur. Hij wordt in die functie opgevolgd door de Duits-Amerikaanse Bonna Newman. Hoefsloot zelf blijft bij het bedrijf betrokken in een 'strategische' rol.

Lightyear maakte op dinsdag bekend dat Hoefsloot zijn functie als ceo neerlegt. Hij blijft betrokken bij het bedrijf om een 'soepele overgang' naar het nieuwe bestuur te ondersteunen en om zich te richten op de langetermijnpotentie van Lightyear, dat zich tegenwoordig puur richt op het maken van zonnedaken voor andere autofabrikanten.

De nieuwe ceo, Bonna Newman, is volgens Lightyear specialist op het gebied van zonnepanelen. Ze werkte eerder voor TNO en Energieonderzoek Centrum Nederland. Newman werkt sinds januari vorig jaar als head of product voor de zonneproducten van het bedrijf. Het bedrijf benoemde Marnix Borghouts dinsdag daarnaast als nieuwe cfo van Lightyear.

Lightyear werd in 2016 opgericht door studenten van de TU/e, nadat zij als onderdeel van een studententeam een race met zonneauto's wonnen in Australië. Het bedrijf wilde elektrische auto's met zonnepanelen op het dak gaan produceren. De productie van zijn eerste auto, de Lightyear 0, begon eind 2022. Later moest een Lightyear 2 volgen, die goedkoper moest worden en grootschalig geproduceerd zou kunnen worden.

Begin vorig jaar stopte het bedrijf met de productie van de Lightyear 0. Het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk was voor de productie van die auto werd drie dagen later failliet verklaard. Het bedrijf maakte in april een doorstart met behulp van investeerders en wilde zich richten op het ontwikkelen van zijn goedkopere Lightyear 2. In oktober maakte het bedrijf bekend de ontwikkeling van zijn eigen zonneauto voorlopig te stoppen. Lightyear zou zich in plaats daarvan gaan richten op het maken van zonnedaken voor andere autofabrikanten.

Er loopt momenteel een zaak over vermeend mismanagement bij Lightyear bij de ondernemerskamer. Daarover verschijnt op donderdag 18 januari een uitspraak. De Ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam onderzoekt het handelen van het management van Lightyear. Curator Maarten van Ingen, die verantwoordelijk was voor het faillissement, vroeg dat aan. Hij wilde een onderzoek naar Lightyear met betrekking tot het omgaan met 180 miljoen euro, deels uit publieke fondsen, die het bedrijf ophaalde bij investeerders, schreef het AD vorig jaar.