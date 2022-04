Stella Vita-zonnecamper van TU Eindhoven bereikt eindbestemming in Spanje

De elektrische camper Stella Vita van de Technische Universiteit Eindhoven bereikt vrijdag Tarifa in Spanje en daarmee de eindbestemming van zijn tocht vanuit Nederland. De eerste etappes moest de zonnecamper op een trailer afleggen.

De Stella Vita begon zijn reis van tweeduizend kilometer op 19 september, maar pas halverwege Frankrijk begon de reis op eigen kracht voor het elektrische voertuig met zonnepanelen. Bij de start bleek er een probleem met de aandrijflijn waardoor het Solar Team Eindhoven genoodzaakt was de camper een deel van het traject op een trailer te vervoeren. In Frankrijk kon het studententeam op een proeflocatie testkilometers afleggen waarna de tocht op de openbare weg kon beginnen.

De TU/e meldt dat de Stella Vita tweeduizend kilometer op de openbare weg heeft gereden. In totaal besloeg de route van Nederland naar het zuidelijke punt van Spanje drieduizend kilometer. In theorie zou de camper 730 kilometer op een dag moeten rijden, maar in de praktijk ging het om etappes met veel minder kilometers. Het team stopte onderweg bij verschillende instituten, universiteiten, ambassades en organisaties zoals het Europees Parlement ter promotie van de camper en de mogelijkheden.

Het voertuig deed onder andere Brussel, Parijs, Zaragoza en Madrid aan en trok daarbij volgens de TU/e veel bekijks. Onder andere bleven automobilisten soms minutenlang naast de Stella Vita rijden om deze te filmen, met opstoppingen tot gevolg, aangezien de optimale snelheid van de camper 85km/u is.

Het voertuig werd tijdens de tocht vergezeld door Strat, een busje dat de rijstrategie bepaalt op basis van temperatuur en opgewekte energie. Ook waren voertuigen voor scouting, EHBO en bagage onderdeel van de entourage. Het team bestond uit 22 studenten.

De Stella Vita heeft een totale zonnepanelenoppervlakte van 17,5m² en een 60kWh-lithium-ionaccu, met de optie om bij te laden via een laadpaal als dat nodig is. In de Stella Vita kunnen twee inzittenden mee en de maximale snelheid is 120km/u.