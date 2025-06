Sono Motors haalt 47 miljoen euro op voor redden van Sion-zonneauto

Sono Motors, het Duitse bedrijf dat zich richt op het maken van de Sion-zonneauto, heeft tot op heden 47 miljoen euro opgehaald. Dat is gelukt in het kader van een soort inzamelingsactie, omdat het bedrijf in geldnood verkeert. De campagne, die op 8 december 2022 begon, heet #savesion.

De campagne om meer geld op te halen, wordt verlengd tot 28 februari en het bedrijf zegt ondertussen in gesprek te blijven met potentiële investeerders. Volgens Sono Motors werkt het plan tot nu toe, gelet op de opgehaalde 47 miljoen euro die van 8600 communityleden en andere bronnen afkomstig is. Het bedrijf denkt dat de verlengde campagne uiteindelijk zal leiden tot het doel van het binnenhalen van 100 miljoen euro. Er zal dus nog ruim 50 miljoen euro binnen moeten komen in de komende maand. Onlangs haalde Sono Motors nog 1,46 miljoen euro op bij de European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Volgen Sono Motors laat de betrokkenheid van de community zien dat er weer een duidelijke marktvraag voor de Sion is. Het bedrijf zegt vastberaden te zijn door de 'duizenden telefoontjes, e-mails en persoonlijke contacten met de community'. Momenteel zijn er meer dan 44.000 bestellingen, waaronder 21.000 privéreserveringen inclusief aanbetaling, 1500 nieuwe privéreserveringen met toezeggingen voor het doen van aanbetalingen en 22.000 niet-bindende zakelijke bestellingen.

Het Duitse bedrijf zegt verder dat het tijdens de huidige campagne flinke vooruitgang heeft geboekt met het testen en valideren van de Sion. Ook zijn crashtests deze week begonnen in Italië. In de zomer van dit jaar zou een begin moeten worden gemaakt met de productie die voorafgaat aan de serieproductie van de Sion.

Het bedrijf bouwt momenteel preproductiemodellen van de Sion om de elektrische auto geschikt te maken voor de openbare weg, maar volgens Sono Motors is er extra geld nodig om de ontwikkeling af te ronden en de auto in productie te kunnen nemen. Het bedrijf zei dat investeerders niet meer in het bedrijf willen investeren vanwege de huidige omstandigheden op de financiële markt. Daarnaast zouden de energiecrisis en pandemie ook een impact hebben gehad op de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Op 8 december, toen de campagne begon, gaf Sono Motors aan dat het zonder extra geld de ontwikkeling van de Sion-zonneauto moet staken. Mocht het doek vallen voor deze auto, dan wil het bedrijf doorgaan en zich richten op andere zonne-energieproducten, bijvoorbeeld samenwerkingen met busfabrikanten om de daken van elektrische bussen van zonnecellen te voorzien.

De Sion-zonneauto kost 29.900 euro en is daarmee een relatief goedkope zonneauto, zeker vergeleken met de Lightyear 0 waar inmiddels de stekker uit getrokken is, maar ook in vergelijking met de Lightyear 2 die 40.000 euro moet gaan kosten. De Sion is een elektrische mpv met honderden zonnecellen op onder meer het dak, de motorkap en de deuren. Die zouden volgens Sono Motors gemiddeld 112km per week aan actieradius kunnen opleveren. De auto heeft verder een 54kWh-accu met een actieradius van 305 kilometer, ondersteunt bidirectioneel laden en kan binnen 35 minuten tot 80 procent worden opgeladen.