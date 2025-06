Samsung introduceert platte 43"-4k-gamingmonitor met miniledbacklight

Samsung Electronics heeft de Odyssey Neo G7 geïntroduceerd, volgens het bedrijf het eerste niet-gekromde model met een miniledbacklight. Het gaat om een 4k-monitor met een resolutie van 3840x2160 pixels en een verversingsfrequentie van 144Hz.

De G70NC bevat Quantum Matrix Technology, Samsungs aanduiding voor het gebruik van miniledbacklight. Het bedrijf meldt dat hiermee een fijnmaziger beheer van de dicht op elkaar gepakte leds mogelijk is, maar meldt niet over hoeveel individueel dimbare zones het scherm beschikt.

Het scherm heeft een VA-paneel, wat een statische contrastverhouding van 4250:1 oplevert. VA-panelen hebben doorgaans een hoger contract dan ips-panelen en betere zwartwaarden, al speelt bij VA-panelen wel vaker de vraag of de responstijden relatief gezien niet iets te veel achterblijven. Samsung meldt een waarde van 1ms, maar dit betreft de MPRT-waarde en niet de grijs-naar-grijsresponstijd.

De monitor heeft een HDR600-certificering van VESA gekregen, wat betekent dat er sprake is van een piekhelderheid van 600cd/m². Dit specifieke label stelt niet al te veel nadere eisen aan het scherm, zoals een minimumaantal dimbare zones. De reguliere helderheid bedraagt maximaal 400cd/m². Er is ook ondersteuning voor HDR10+ en spelers kunnen gebruikmaken van zowel DisplayPort 1.4 als twee HDMI 2.1-aansluitingen. Ook is er ondersteuning voor wifi en bluetooth ingebouwd.

Bij de G70NC is Samsung Smart Hub ingebouwd, waarmee gebruikers een smart-tv-ervaring krijgen voorgeschoteld. Daarmee is het mogelijk om apps als Netflix, YouTube en Prime Video te starten zonder dat daarvoor de aangesloten pc hoeft te worden gestart. Ook is de Samsung Gaming Hub aanwezig, een streamingplatform om toegang te krijgen tot games van Xbox en Nvidia's GeForce Now, maar deze hub is nog niet uitgebracht in de Benelux.

Samsung heeft nog geen adviesprijs bekendgemaakt. De Odyssey Neo G7 zou nog dit kwartaal wereldwijd beschikbaar komen.