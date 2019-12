Maker Sion-auto wil loskomen van investeerders met crowdfunding 50 miljoen euro

Sono Motors wil dit jaar 50 miljoen euro ophalen om de productie van zijn Sion-auto met zonnepanelen veilig te stellen. De Duitse start-up wil op die manier loskomen van investeerders en probeert het bedrag via crowdfunding binnen te halen.

Sono Motors wil het bedrag van 50 miljoen euro investeren in productiefaciliteiten waar prototypes van de Sion gemaakt kunnen worden. Het Duitse bedrijf start met de crowdfundingcampagne omdat het niet verder in zee wil gaan met investeerders. Die hebben volgens de oprichters geen interesse in de visie, en Sono Motors wil zijn technieken niet te koop zetten.

De Duitse start-up wil het geld ophalen bij klanten die al een reservering geplaatst hebben, en bij nieuwe klanten. Tot nu toe hebben tienduizend mensen een Sion gereserveerd. Als tweeduizend klanten het volledige bedrag van 25.500 euro vooruitbetalen, heeft het bedrijf de benodigde 50 miljoen euro binnen. Het is mogelijk om geld te doneren, een deel van een reservering vooruit te betalen, of persoonlijk te investeren in het bedrijf. Op het moment van schrijven is er zo'n 2,5 miljoen euro toegezegd.

Omdat Sono Motors zijn financiering wijzigt, is ook de productieplanning aangepast. Het bedrijf denkt nu de eerste exemplaren van de Sion in september 2021 te kunnen produceren. Begin dit jaar zei het bedrijf nog dat de productie al in 2019 zou starten.

Door geld op te halen te halen via crowdfunding wil het bedrijf een 'strategische reorganisatie' van zijn financieren doorvoeren. Dat moet de langetermijnvisie veiligstellen en garanderen dat de Sion daadwerkelijk geproduceerd en geleverd kan worden. Het is niet duidelijk wat het bedrijf gaat doen als de 50 miljoen euro niet opgehaald is vóór 30 december.

In maart presenteerde Sono Motors het definitieve ontwerp van de Sion. Dat is een solar electric vehicle, een elektrische auto met een 35kWh-accu en 248 zonnecellen. De elektromotor heeft 163pk en een koppel van 290Nm. De maximale snelheid is 140km/u.