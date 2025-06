Mass Effect-veteraan en production director Dragon Age Dreadwolf verlaat BioWare

BioWare-veteraan Mac Walters heeft de studio eind vorig jaar verlaten. Dat maakt hij bekend op LinkedIn. Walters was onder meer lead writer voor Mass Effect 2 en 3. Hij was ook production director van Dreadwolf, de volgende game in de Dragon Age-serie.

Walters bevestigt in een bericht op LinkedIn dat hij na 19 jaar is vertrokken bij BioWare. "Zoals sommigen van jullie al weten, heb ik eind vorig jaar besloten BioWare te verlaten", schrijft de ontwikkelaar. Op zijn LinkedIn-profiel is te zien dat Walters momenteel een carrièreonderbreking houdt om persoonlijke doelen na te streven. De BioWare-veteraan geeft verder geen reden voor zijn vertrek.

Mac Walters werkte sinds september 2003 bij BioWare. Hij begon daar als schrijver voor de game Jade Empire, die in 2005 uitkwam voor Xbox en pc. Daarna werkte hij als senior writer voor de eerste Mass effect-game. Later was hij lead writer voor Mass Effect 2 en 3, narrative director voor Anthem, de creative director voor Mass Effect Andromeda en de project director voor de Mass Effect Legendary Edition-remasters.

Sinds januari 2022 was Walters de production director voor Dragon Age Dreadwolf, de eerste grote game in de Dragon Age-franchise sinds Inquisition uit 2014. Dreadwolf heeft tot op heden geen releasedatum. BioWare kondigde in 2018 aan dat het werkt aan een vierde game in de serie en maakte vorig jaar de naam van het spel bekend.