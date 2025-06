BioWare is klaar met ontwikkeling alfaversie Dragon Age: Dreadwolf

Ontwikkelaar BioWare meldt dat de alfaversie van zijn nieuwe rpg Dragon Age: Dreadwolf klaar is. Dit betekent dat de game ‘helemaal tot het einde kan worden gespeeld’. Wanneer Dragon Age Dreadwolf helemaal af is, is nog niet bekend.

In een blogpost schrijft Gary McKay, general manager bij BioWare, dat in de alfaversie ‘alles bij elkaar is gekomen’. “Nu kunnen we voor het eerst het hele spel ervaren, vanaf de openingsscènes van de eerste missie tot aan het einde. We kunnen alles zien, horen, voelen en spelen als een grote samenhangende ervaring”, schrijft McKay.

Wel benadrukt de general manager dat Dragon Age: Dreadwolf ‘nog lang niet af is’. Het ontwikkelteam gaat zich nu vooral richten op het verbeteren van onder meer de gameplay en de graphics. Ook gaat de studio het tempo van het spel, de relaties, de progressie van de speler en het verhaal beoordelen.

EA en BioWare kondigden in 2018 al aan dat ze aan een Dragon Age: Dreadwolf werkten. Sindsdien is er echter weinig nieuwe informatie over de game bekendgemaakt. In februari meldde BioWare dat de nieuwe Dragon Age-titel uit de conceptfase en in productie is en in juni is de titel van de rpg bekendgemaakt. BioWare vernoemt Dragon Age: Dreadwolf naar Solas, een personage uit de eerdere titels. Hij wordt de antagonist in het vierde Dragon Age-spel.