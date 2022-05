Bioware: 'Dragon Age 4 is uit conceptfase en in productie'

Ontwikkelaar Bioware deelt woensdag iets meer over de status van de aankomende game Dragon Age 4. Het is sinds de aankondiging vrij stil rond de game en meerdere sleutelfiguren hebben het team verlaten. Bioware verzekert ons dat de game onderweg is.

In een blogpost deelt Bioware meer informatie over de status van het vierde deel in de Dragon Age-serie. De ontwikkelaar schrijft dat de game 'midden in productie is'. De conceptfase voor de game is vorig jaar afgerond. Daarnaast is het de bedoeling dat we in de komende maanden meer details gaan krijgen over de game.

Sinds de aankondiging van Dragon Age 4 in 2018 hebben we weinig meer vernomen van de game, op een teaser uit 2020 na. Na het tonen van deze teaser werd het weer stil. Dat heeft mogelijk te maken het vertrek van meerdere sleutelfiguren bij Bioware. Waaronder regisseur Matt Goldman.

In de blogpost haalt de studio ook het vertrek van producer Christian Dailey aan. Zijn taken zijn inmiddels overgenomen door Mac Walters die het team nu leidt. Hij werkte eerder al aan Mass Effect, een andere grote Bioware-titel. Het is nog niet duidelijk wanneer de game moet verschijnen.