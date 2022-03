BioWare en EA staken ontwikkeling van Anthem-revisie

BioWare en EA hebben de ontwikkeling van Anthem Next stopgezet. BioWare zal zich naar eigen zeggen volledig richten op het ontwikkelen van de komende Dragon Age en Mass Effect-games. De huidige versie van Anthem blijft online speelbaar.

"In de geest van transparantie wilden we delen dat we de moeilijke beslissing hebben genomen om te stoppen met ons nieuwe ontwikkelingswerk aan Anthem", schrijft producent Christian Daley in een blogpost. "We zullen echter doorgaan met het draaiende houden van Anthem zoals het nu bestaat." Daley schrijft onder andere dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus en thuiswerken een impact had op de productiviteit van BioWare-ontwikkelaars.

Er gingen eerder deze maand al geruchten rond dat uitgever Electronic Arts op korte termijn zou beslissen of de revisie van Anthem wordt doorgezet. BioWare kondigde in 2020 aan dat dertig mensen werken aan het vernieuwen van de game en noemde dat toen een 'langdurig proces'. Bloomberg meldde begin februari dat dit team te klein zo zijn om de plannen voor Anthem Next waar te maken. Anonieme bronnen die betrokken waren bij de revisie, stelden dat het team 'minstens verdrievoudigd' zou moeten worden.

BioWare stelt dat de studio zijn inspanningen wil concentreren op de volgende Dragon Age- en Mass Effect-games, terwijl de ontwikkelaar ook de Star Wars: The Old Republic-mmo blijft updaten. BioWare heeft meermaals de komst van Dragon Age 4 geteased. Op 14 mei brengt de ontwikkelaar daarnaast een remaster van de originele Mass Effect-trilogie uit. De studio komt later met een nieuwe Mass Effect-game, hoewel daarover nog weinig details bekend zijn.

Anthem verscheen in 2019 voor de pc, PS4 en Xbox One. De game werd bij release grotendeels negatief ontvangen. Het ontwikkelen van Anthem kostte volgens ontwikkelaars bijna zeven jaar, hoewel de productiefase pas in de laatste achttien maanden werd gestart. Medewerkers van de studio meldden dat de ontwikkeling van het spel werd gekenmerkt door besluiteloosheid, wanbeheer en technische problemen door tekortkomingen van de Frostbite-engine.