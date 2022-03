Hackergroep Doppelpaymer zet NWO-bestanden online na weigering te betalen

Hackergroep Doppelpaymer is begonnen om interne bestanden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek op het dark web te publiceren, nadat de organisatie niet is ingegaan op de eisen. Het netwerk van de NWO werd zo'n tien dagen geleden gehackt.

De NWO zegt in een update op zijn eigen site dat het 'als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid op principiële gronden niet ingaat op de eisen van criminelen'. Als gevolg daarvan is Doppelpaymer op woensdag begonnen om buitgemaakte NWO-documenten uit de afgelopen jaren te publiceren op het dark web.

De Volkskrant meldt dat het de stukken heeft ingezien en dat ze authentiek ogen. Een woordvoerder van de NWO zegt tegen de krant dat er documenten online zijn verschenen en dat dat waarschijnlijk samenhangt met het niet voldoen aan de betalingseisen. Hoeveel losgeld er is gevraagd, is niet bekend. De woordvoerder zegt dat nog wordt uitgezocht of de documenten echt zijn.

De overheidsorganisatie die jaarlijks bijna een miljard euro aan Nederlandse onderzoeksbudgetten verdeelt, licht toe dat er nog meer bestanden kunnen uitlekken: "Hoewel NWO het ten zeerste betreurt dat nu gegevens van de eigen medewerkers ongeautoriseerd openbaar gemaakt worden, verandert dat niets aan deze keuze. Een en ander zal inhouden dat mogelijk binnenkort opnieuw gestolen bestanden openbaar zullen worden gemaakt".

De organisatie zegt dat het druk bezig is om op eigen kracht te herstellen en dat het netwerk naar verwachting over enkele weken weer bruikbaar is. In de weken daarna moet het netwerk weer volledig operationeel worden. Op 14 februari maakte de NWO bekend dat er sprake was van een hack. De organisatie zette de subsidieaanvragen tijdelijk stil en applicaties op het netwerk waren niet toegankelijk. Toen was nog niet duidelijk of er data was buitgemaakt.

De Doppelpaymer-ransomware bestaat sinds halverwege juni 2019 en slaat vooral bij bedrijven toe. De verspreiders vragen doorgaans een hoog losgeldbedrag, vaak van meerdere miljoenen euro's.