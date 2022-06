Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is gehackt

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek maakt melding van een hack. Daardoor zijn de applicaties op het netwerk van NWO niet toegankelijk. De organisatie zet subsidieaanvragen tijdelijk stil uit veiligheidsoverwegingen.

Het is niet bekend wie er achter de hack zit en wat de motivatie is. Ook zijn er geen technische details bekendgemaakt. De NWO meldt in een persbericht dat de servers zijn gehackt en dat het netwerk en de interne applicaties van het wetenschapsinstituut daardoor niet toegankelijk zijn. Het is volgens de organisatie niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat het netwerk is hersteld.

Door de hack zijn de mailadressen van NWO, en de regieorganen SIA en NRO niet benaderbaar. Ook kan de organisatie niet bij zijn kantoorsoftware, zoals Outlook. Volgens het instituut is de website niet aangetast. Het is niet duidelijk of er data is buitgemaakt, de organisatie meldt daar niets over. NWO zegt tijdens het onderzoek naar de hack en gedurende de herstelwerkzaamheden geen verdere mededelingen te doen.

Subsidieaanvragen worden via een applicatie op een externe server afgehandeld en die lijkt volgens NWO niet geïnfecteerd te zijn. Uit veiligheidsoverwegingen is de server echter afgesloten voor alle gebruikers. Dat zal zo blijven totdat zeker is dat er geen infectie is, of kan plaatsvinden. Concreet liggen daardoor subsidieaanvragen stil. Het instituut zegt de komende weken te bekijken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart.

De NWO heeft als doel het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De organisatie investeert naar eigen zeggen jaarlijks bijna een miljard euro in onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.