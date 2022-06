No Support Linux Hosting stopt na cyberaanval

Hostingprovider No Support Linux Hosting stopt met zijn activiteiten na een cyberaanval. Het lijkt erop dat de provider getroffen is door ransomware, al zijn de omvang en de oorzaak van de aanval nog onbekend. De provider zegt dat het niet meer door kan gaan.

No Support Linux Hosting heeft op zijn website alleen een korte boodschap geplaatst. Daarin staat dat het bedrijf op 8 februari aangevallen is door een hacker. Die heeft alle servers van het bedrijf 'getroffen', maar details over wat er gebeurd is, zijn er niet. Het bedrijf zegt dat het om alle servers gaat die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden, waaronder de website, admin-omgeving en de klantendatabase van het bedrijf. Het is niet bekend of er data gelekt is en zo ja om welke data het precies gaat.

De websites en databases van klanten zijn nog wel bereikbaar. No Support Linux Hosting raadt klanten aan die websites en databases zo snel mogelijk te downloaden via hun cPanel-omgeving. In 2011 werd No Support Linux Hosting ook al getroffen door een hack. Daarbij werden uit voorzorg alle websites van klanten offline gehaald.