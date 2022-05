'Britse overheid gaf scholieren laptops geïnfecteerd met Gamarue-virus'

Laptops die de Britse overheid aan kwetsbare kinderen van basisscholen en middelbare scholen gaf om thuis te kunnen studeren, zijn mogelijk geïnfecteerd met een variant van de Gamarue.l-worm. Dit virus laat kwaadwillenden andere malware zoals spyware installeren.

Het gaat volgens The Telegraph om laptops van het bedrijf XMA, dat 95.449 laptops aan scholieren zou leveren. Het is onduidelijk of alle laptops van dit bedrijf zijn geïnfecteerd met het virus. De krant stelt dat meerdere scholen verspreid over het Verenigd Koninkrijk over de geïnfecteerde laptops rapporteren, waaronder het in West-Yorkshire gelegen Bradford en een school in Lincolnshire. Bij de scholen die de geïnfecteerde laptops melden, zou tien procent van de laptops het virus hebben. Het is niet bekend of er kinderen zijn die de geïnfecteerde laptops in ontvangst hebben gekregen.

Microsoft sprak in 2012 voor het eerst over de Gamarue-worm, die via e-mailspam of geïnfecteerde USB-sticks verspreid wordt. Het virus communiceert met voornamelijk Russische servers en kan andere virussen downloaden en installeren. Een variant van deze malware werd eerder gebruikt in een in 2017 neergehaalde botnet, die onder meer de ransomware Petya en Cerber verspreidde. Volgens Bleeping Computer heeft het virus onder meer ondersteuning voor een keylogger en rootkit en kan het de controle van geïnfecteerde apparaten overnemen via een Teamviewer-plug-in.

Het Britse ministerie voor Onderwijs zegt tegen BBC News het probleem te onderzoeken. Het ministerie gelooft niet dat er veel geïnfecteerde laptops in omloop zijn. De verspreide laptops zijn onderdeel van een programma van de Britse overheid, waarmee kwetsbare kinderen die thuisonderwijs moeten volgen vanwege het coronavirus de apparatuur krijgen om dit te kunnen doen. Het gaat onder meer om basisschoolleerlingen en leerlingen die in de laatste twee jaar van de middelbare school zitten. In totaal wil de overheid 1,3 miljoen laptops verdelen, nu zijn er meer dan 800.000 laptops verdeeld.