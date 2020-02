Hackers blokkeren computernetwerk van Belgische school met ransomware

Het Atlas College in de Belgische stad Genk is getroffen door een aanval met ransomware. Volgens de directeur van de school zijn alle computers in het netwerk door versleuteling onbruikbaar gemaakt.

Algemeen directeur Christel Schepers zegt tegen Het Laatste Nieuws dat computers in het netwerk niet meer te gebruiken zijn. "De bureaubladen van alle 1.700 computers verbonden aan ons netwerk vertoonden allemaal hetzelfde: een afbeelding van scheermesjes en een mededeling dat alle bestanden in het netwerk geëncrypteerd waren door het virus Razor 2020."

Ze meldt dat de hackers snel na het onbruikbaar maken van de computers een mail stuurden, waarin ze om losgeld vragen. Om hoeveel geld er is gevraagd, is niet bekend. Schepers zegt tegen de VRT dat er niet is betaald en dat dat ook niet gaat gebeuren, omdat de school daarvoor niet de middelen zou hebben.

Het voorval is doorgegeven aan de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie. De directrice geeft aan dat ze begrepen heeft dat de hackers vanuit Zwitserland opereren. Hoe lang de computers nog plat liggen en wat de exacte schade is, is onbekend. Het Atlas College is een vrij grote school met 3000 leerlingen en 500 leerkrachten.