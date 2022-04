Vlaanderen wil elke leerling vanaf vijfde leerjaar computer in bruikleen geven

Elke leerling in Vlaanderen moet vanaf het vijfde leerjaar tot en met het einde van de middelbareschooltijd over een computer kunnen beschikken. Een plan van de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts moet dat mogelijk maken.

Weyts reserveert voor de komende twee jaar 375 miljoen euro om elke betreffende leerling in Vlaanderen een computer in bruikleen te kunnen geven. Voor scholieren tot het vijfde leerjaar komen in de klas computers voor gedeeld gebruik beschikbaar. Dat staat in de Vlaamse visienota 'Digisprong', een ict-plan om de kwaliteit van digitaal onderwijs in Vlaanderen te verbeteren.

De nota heeft het over 'toestellen' voor leerlingen, als onderdeel van het plan om ict-materiaal op scholen beter beschikbaar te maken. Dat biedt de mogelijkheid om laptops, tablets en desktop-pc's in te zetten, al zal het in de praktijk meestal om laptops gaan. Bij het aanschaffen let de overheid op de arbeidsomstandigheden bij de productie en duurzaamheid van de toestellen en in de nota wordt onder andere het refurbishen van afgeschreven hardware als mogelijkheid benoemd.

De Vlaamse overheid startte afgelopen jaar naar aanleiding van de coronacrisis al het laptopproject 'Digital for Youth' en subsidieerde de aankoop van 15.000 nieuwe laptops voor kwetsbare kinderen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Andere plannen die de minister heeft om de kwaliteit van digitaal onderwijs te verbeteren, zijn om leerkrachten beter te ondersteunen met ict-materiaal, te zorgen voor betere infrastructuur op scholen wat internet en software betreft, en het bijspijkeren van kennis en expertise over cybersecurity.

De plannen verwijzen naar uitkomsten van een ict-monitor uit 2018, waaruit bleek dat een groot deel van de ict-infrastructuur in scholen verouderd is. In het lager onderwijs was 57 procent van de desktops en laptops ouder dan vier jaar. In het secundair onderwijs was dat een derde van de desktops en laptops.