Vlaamse scholen krijgen tot 510 euro per leerling voor aanschaf van laptops

De Vlaamse regering geeft scholen tot 510 euro per leerling om te investeren in digitalisering van het onderwijs. Met dit bedrag kunnen de scholen laptops aanschaffen of leasen voor hun leerlingen.

De Vlaamse regering maakte het plan op maandag bekend, schrijft de VRT. De overheid maakte eerder al bekend dat het 375 miljoen euro gaat investeren in de digitalisering van het onderwijs, ten opzichte van het huidige budget van 32 miljoen euro per jaar. Toen was echter nog niet bekend welk bedrag er per leerling beschikbaar zou komen, wat inmiddels is verduidelijkt.

Voor het secundair onderwijs wordt 510 euro beschikbaar gesteld per leerling. In het vijfde- en zesde leerjaar van het lager onderwijs komt 290 euro per leerling beschikbaar. Voor het vierde leerjaar en lager wordt 25 euro per leerling uitgetrokken; voor die groep moet geïnvesteerd worden in gedeelde apparaten in de klas, schrijft De Tijd.

Daarnaast wordt er 50 miljoen euro geïnvesteerd in de IT-infrastructuur, wat neerkomt op 42 euro per leerling. Leerlingen moeten beschikken over leersoftware, een goede, beveiligde internetverbinding en randapparatuur. Ook leraren moeten beter ondersteund worden met ict-materiaal. De regering wil ook de kennis en expertise van cybersecurity bijspijkeren. Het is de bedoeling dat deze 'digitale sprong' vanaf volgend schooljaar wordt ingezet, tot en met het schooljaar 2022-2023.

De plannen voor deze 'digisprong' voor het Vlaamse onderwijs werd eind vorig jaar gepresenteerd. De regering stelde toen dat het Vlaamse onderwijs een achterstand heeft op het gebied van digitalisering, en dat de coronacrisis deze achterstand duidelijker heeft gemaakt. "We grijpen de coronacrisis aan om de toekomst te veranderen", meldde Ben Weyts, de Vlaamse minister van Onderwijs vorig jaar. In november schafte de Vlaamse regering al 15.000 laptops aan voor kwetsbare kinderen, om hen te helpen om onderwijs te volgen tijdens de coronacrisis.