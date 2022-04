Organisatie gelast fysieke PAX East-gamebeurs af en kondigt PAX Online 2021 aan

De fysieke PAX East-beurs gaat dit jaar niet door vanwege de coronapandemie. Dat lieten organisatoren ReedPop en Penny Arcade op maandag weten. In plaats daarvan wordt er in juli een digitaal PAX Online-evenement georganiseerd.

PAX East 2021 zou in Boston plaatsvinden tussen 3 en 6 juni, maar ReedPop en Penny Arcade melden nu dat de gamebeurs op zijn vroegst volgend jaar weer fysiek wordt gehouden. "Hoewel we hoopten dat PAX East veilig doorgang kon vinden, zijn we realistisch gebleven en hebben we geen tickets of ruimte aan exposanten verkocht om onze vrienden en partners niet al te veel overlast te bezorgen", schrijft de organisatie. "We gaan pas verder met een live PAX-beurs als we er zeker van zijn dat de show voor iedereen veilig zal zijn."

In plaats van de PAX East-beurs in Boston, wordt er dit jaar tussen 15 en 18 juli een PAX Online-evenement georganiseerd. De organisatie hield vorig jaar ook een digitaal evenement, ter vervanging van PAX West. PAX Online bestond vorig jaar uit drie livestreams, die ieder 9 dagen lang 24 uur per dag draaiden. De organisatoren maken nog geen details over de invulling van PAX Online 2021 bekend.

PAX maakte in december bekend dat het van plan was om in 2021 weer fysieke evenementen te plannen. De organisatie besloot toen om PAX East 2021 in juni in te plannen. Dat is later dan normaal; PAX East wordt normaliter in maart of april gehouden. Daarmee hoopte de organisatie de kans op een fysiek evenement te kunnen vergroten. De organisatie van PAX liet maandag weten dat het wel 'voorzichtig optimistisch' is dat PAX West en PAX Unplugged dit jaar fysiek door kunnen gaan. Die twee evenementen starten respectievelijk op 3 september en 10 december.