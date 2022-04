PAX wil volgend jaar weer fysieke gamebeurs organiseren

De organisatie achter de PAX-evenementen heeft de data voor volgend jaar bekendgemaakt, en daarbij aangegeven dat het om fysieke bijeenkomsten gaat. PAX East staat gepland voor begin juni, terwijl PAX West in september moet beginnen.

De data voor komend jaar staan op de website van PAX. De organisatie achter de gamebeurs wil dus weer fysieke evenementen organiseren en denkt dat dit in juni weer moet kunnen, als PAX East van start gaat; de beurs staat gepland van 3 tot 6 juni in Boston. Daarna moet PAX West gehouden worden van 3 tot 6 september, in Seattle. Aan het einde van het jaar is er nog PAX Unplugged, dat van 10 tot 12 december gepland staat.

Door pas later volgend jaar PAX East te houden, hoopt de organisatie de kans op een fysiek evenement te kunnen vergroten; normaal gesproken staat het evenement in maart of april op de planning. Door het opschuiven van de evenementen op de kalender is er volgend jaar voor PAX South geen tijd.

Mocht het coronavirus ook in juni nog een groot risico vormen, dan wordt de gamebeurs alsnog online gehouden in plaats van fysiek. Datzelfde gebeurde dit jaar; nadat een groot aantal bedrijven in februari afzegde, werd PAX East eerst geannuleerd, waarna er een online evenement werd gehouden.