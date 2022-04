Apple begint schermreparatieprogramma voor iPhone 11

Apple heeft een reparatieprogramma opgezet voor de iPhone 11 waarbij het display vervangen kan worden in het geval van problemen met de aanraakgevoeligheid. Klanten kunnen op een speciaal daarvoor ingerichte website kijken of ze in aanmerking komen voor het programma.

Op zijn website spreekt Apple van een Display Module Replacement Program for Touch Issues. Het gaat daarbij specifiek om de iPhone 11; andere modellen van de smartphone zijn uitgesloten van het reparatieprogramma. Daarnaast komen alleen iPhone 11-modellen die tussen november vorig jaar en mei van dit jaar zijn gekocht. Op de website kunnen eigenaren van de iPhone 11 hun serienummer invullen om te bepalen of ze in aanmerking komen.

Eigenaren van de iPhone 11 kunnen met het reparatieprogramma hun scherm laten vervangen als zij touchscreenproblemen hebben. Bij een deel van de smartphones kan namelijk door een niet nader gespecificeerd hardwareprobleem in de displaymodule de aanraakgevoeligheid wegvallen. Volgens Apple heeft slechts een klein aantal van de iPhone 11-modellen last van de touchscreenproblemen, maar onduidelijk is hoe groot het probleem precies is.

Wie zijn scherm wil laten repareren kan zich melden bij een geautoriseerde Apple-reparateur of een Apple-winkel. Die kijkt vervolgens of de iPhone in aanmerking komt voor reparatie. Het is ook mogelijk om de iPhone via de post op te sturen voor reparatie. Wie voor touchscreenproblemen al eens een betaalde reparatie heeft laten uitvoeren, kan via Apple om een teruggave van de kosten vragen.