Container met asteroïdengruis van ruimtesonde Hayabusa2 landt op aarde

Een samplecontainer van de ruimtesonde Hayabusa2 is met succes op aarde geland. De container is door de ruimtesonde naar de aarde gestuurd na een bezoek aan de asteroïde Ryugu, waarbij gruis werd verzameld.

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA bevestigde op Twitter dat de operatie een succes was. Op een hoogte van ongeveer 10 kilometer boven de aarde klapte de parachute uit, zoals gepland, waarna de capsule in de woestijn in het zuiden van Australië landde. Wetenschappers hebben de container weten te vinden en gaan de komende tijd onderzoek doen naar de materialen die opgevangen zijn in de samplecontainer. Daarbij hopen zij meer te weten te komen over het ontstaan van leven in het zonnestelsel.

Hayabusa2 werd in 2014 gelanceerd en kwam na een aantal jaren aan bij de asteroïde Ryugu. Door het afvuren van een 'kogel' op het oppervlak van de asteroïde werden stof en kleine steentjes losgemaakt en opgevangen door de sonde.

Hayabusa2 begon een jaar geleden aan de terugreis naar aarde om de samplecontainer af te leveren. De ruimtesonde zelf gaat nu op doorreis naar een andere asteroïde, met de naam 1998 KY26. Er is nog voldoende brandstof aan boord om de reis te maken, al wordt de aankomst pas in 2031 verwacht.