MSI publiceerde informatie over Intel Rocket Lake S-cpu in persbericht

MSI publiceerde informatie over een Intel Rocket Lake S-engineering sample in een persbericht. Het persbericht bevatte onder andere CPU-Z-screenshots, waaruit blijkt dat de processor in kwestie beschikt over acht 14nm-cores met hyperthreading.

Het persbericht is inmiddels verwijderd, maar werd voor die tijd opgemerkt door Twitter-gebruiker Harukaze5719 en VideoCardz. De cpu heeft volgens de CPU-Z-screenshot een baseclock van 3,4GHz, hoewel de chip in de screenshot op 4,3GHz draait. Uitgaande van de core multiplier, die maximaal 50 lijkt te bedragen, ligt de maximale turbofrequentie mogelijk op 5,0GHz bij een bussnelheid van 100MHz. Bij de 10900K bedraagt de multiplier bijvoorbeeld maximaal 51, wat overeenkomt met de turbo 2.0-frequentie van 5,1GHz uit Intels specificaties.

Het is overigens nog niet bekend of deze kloksnelheden definitief zijn, aangezien het een engineering sample betreft. De kans bestaat dat de kloksnelheden van het releasemodel verschillen. De tdp ligt volgens de screenshot op 125W en de getoonde vcore-spanning bedraagt 1,15V.

De screenshot toont ook dat de Rocket Lake-cpu in kwestie beschikt over acht cores en zestien threads. De huidige Comet Lake-S-cpu's van Intel worden met maximaal tien cores geleverd, maar Intel bevestigde eerder al dat dit aantal bij de Rocket Lake-generatie wordt teruggeschroefd naar een maximum van acht kernen. De komende chips worden volgens CPU-Z eveneens geproduceerd op 14nm. Eerdere geruchten spraken al van een 14nm-backport van Intels Willow Cove-cores. Die worden al gebruikt in Intels 10nm-laptopprocessors, maar worden voor Rocket Lake dus gemaakt op een 14nm-procedé, aldus de geruchten.

Verder blijkt uit de CPU-Z-listing dat de chip enkele nieuwe instructies ondersteunt, waaronder de AVX512 Foundation-extensie. Ook een SHA-extensie wordt toegevoegd aan de cpu, waarmee de chip SHA-cryptografie hardwarematig kan versnellen. Deze extensie zat al in Intels Ice Lake-laptopchips en Goldmond-soc's, maar Rocket Lake wordt de eerste serie desktopprocessors van het bedrijf met dergelijke ondersteuning.

De Rocket Lake-cpu in kwestie werkt op een huidig Z490-moederbord met socket LGA-1200, zoals al werd verwacht. Intel brengt zijn nieuwe processors in het eerste kwartaal van 2021 uit. Een concrete releasedatum wordt nog niet vermeld. Naast de eerdergenoemde toevoegingen, krijgt de Rocket Lake-serie ook ondersteuning voor PCIe 4.0.

Verder meldde het persbericht van MSI dat Z490-moederborden ondersteuning voor Resizable BAR krijgen, terwijl andere LGA-1200-moederborden later moeten volgen. Deze functie zit verwerkt in de PCIe-standaard en staat ook wel bekend als Smart Access Memory, de marketingterm die AMD voor deze functie hanteert. Resizable BAR laat cpu's de volledige hoeveelheid geheugen van een videokaart in één keer benaderen. AMD voegde de functie eerder al toe aan zijn Ryzen 5000-cpu's en claimt prestatieverbeteringen tot elf procent in sommige games.