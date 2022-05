Gamebenchmark toont AMD Ryzen 7 5800X-processor met acht kernen

In het spel Ashes of the Singularity: Escalation zijn diverse benchmarks verschenen die met een nog onaangekondigde AMD Ryzen 7 5800X-processor zijn gedaan. Volgens de benchmarks is de processor sneller dan een Intel Core i9-10900K-processor.

Ashes of the Singularity-speler DpuTiger heeft diverse benchmarks met de onaangekondigde Ryzen 7-cpu gedraaid, van 1920x1080 pixels tot 3840x2160 pixels. Bij iedere benchmark worden steevast een Nvidia GeForce RTX 2080 en 32GB ram gebruikt. In de Crazy-4k-preset met een resolutie van 3840x2160 pixels haalt de processor een gemiddelde 'CPU Framerate' van 133,6fps. De CPU Framerate is een tool van het spel waarmee het spel berekent wat de theoretische framerate zou zijn als andere hardware geen knelpunt vormde.

De speler heeft ter vergelijking een benchmark gedraaid met de RTX 2080-gpu en een Intel Core i9-10900K-cpu met een kloksnelheid van 3,7GHz en met 16GB ram. Hierbij haalde de processor een CPU Framerate van gemiddeld 113,9fps.

Bij de Crazy_1440p-preset krijgt de Ryzen 7 5800X-cpu een gemiddelde theoretische score van 140,6fps; bij de Crazy_1080p-preset is dit 142,4fps. Volgens de benchmarks krijgt de 5800X-processor acht kernen en zestien threads. Meer informatie, zoals het gebruikte moederbord en de kloksnelheid, geven de benchmarks niet.

Het verschijnen van een Ryzen 5000-cpu is opvallend, aangezien de desktop Ryzen 4000-cpu's nog niet zijn uitgebracht. Misschien slaat AMD de 4000-serie voor desktops over om de naamgeving van de desktop-cpu's en laptop-cpu's gelijk te trekken. In januari kondigde AMD de Ryzen 4000-laptopprocessors aan, die net als de Ryzen 3000-desktopprocesors Zen 2 als basis hebben. AMD presenteert de Zen 3-desktopprocessors op 8 oktober.