AMD heeft vanavond zijn Ryzen 5000-processors op basis van de Zen 3-architectuur aangekondigd. CEO Lisa Su deed de nieuwe desktopprocessors uit de doeken in een livestream, waar op het hoogtepunt meer dan tweehonderduizend mensen naar keken.

'De beste processor voor gaming'

De belofte voor de Ryzen 5000-cpu’s is duidelijk: onder de slogan ‘where gaming begins’ moeten AMD’s processors ook de meest veeleisende gamers verleiden om voor het rode kamp te gaan. We kunnen gerust stellen dat AMD met de Zen 2-processors een serieuze klap heeft uitgedeeld aan Intel, zodanig dat AMD voor het eerst in ruim een decennium de overhand heeft in de verkopen aan zelfbouwers. Zoom je echter in op de gamingprestaties, en dan vooral op scenario’s waarin de processor de bottleneck wordt, dan hebben Intels 14nm-processors nog altijd de overhand. Dat zagen we recent nog in onze RTX 3090 review: op 4K-resolutie is Ryzen 3000-cpu nog net zo snel als de Core i9 10900K, op full hd-resolutie pakt Intel echter nog altijd een voorsprong.

AMD-ceo Lisa Su toont een Ryzen 5000-processor

Volgens AMD biedt de Ryzen 9 5900X gemiddeld 26% betere prestaties in games dan de Ryzen 9 3900XT, de snelste gamingprocessor die de Amerikaanse fabrikant tot nu toe verkocht. De algemene toename in ipc (instructions per clock), de hoeveelheid berekeningen die een processor per kloktik kan verwerken, zou maar liefst 19% bedragen. Ter vergelijking: dat is groter dan de stap van Zen naar Zen 2 (15%), terwijl Intel van de Core i7 6700K naar de i9 10900K geen enkele ipc-winst heeft geboekt - die laatste is uitsluitend sneller door het toevoegen van meer cores en het verhogen van de kloksnelheden.

Waar is Ryzen 4000 gebleven?

Was het trouwens niet logischer geweest als na de Ryzen 3000-serie er een 4000-reeks was gekomen, in plaats van direct naar Ryzen 5000 te gaan? AMD gaf er in zijn persconferentie niet direct een verklaring voor, maar de Ryzen 4000-naamgeving wordt al geruime tijd gebruikt voor laptopchips en desktop-apu’s op basis van Zen 2. Het skippen van de 4000-serie voor desktops biedt zowel een gevoel van nieuwigheid als de kans om de naamgeving tussen laptop- en desktopchips gelijk te trekken: twee vliegen in één klap, zal AMD hebben gedacht.

Dit artikel kwam tot stand met bijdragen van Reinoud Dik, Tomas Hochstenbach en Willem de Moor.