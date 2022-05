Gerucht: AMD gebruikt zowel Zen 2- als Zen 3-cores voor Ryzen 5000U-apu's

De vermeende specificaties van zes Ryzen 5000U-apu's voor laptops zijn online gezet. AMD zou drie daarvan baseren op de Zen 2-architectuur en drie op Zen 3. De Ryzen 5000U-varianten zouden allemaal smt krijgen en hoger geklokt zijn dan hun voorgangers.

De Ryzen 7 5800U krijgt Zen 3-cores en haalt maximaal 4,4GHz, terwijl de Ryzen 7 5700U gebaseerd is op de Zen 2-architectuur en een boostsnelheid tot 4,3GHz haalt, claimt Twitter-gebruiker ExecutableFix. Ook is er een verschil van 200MHz in de snelheid van de baseclock en de gpu is bij het topmodel 100MHz sneller. Vergelijkbare verschillen zijn er bij de Ryzen 5- en Ryzen 3-modellen, waarvan Zen 3-varianten en Zen 2-versies zouden bestaan.

Alle Ryzen 5000U-apu's zouden smt krijgen. Bij de huidige Ryzen 4000U-serie zijn er van de Ryzen 7, 5 en 3 varianten met en zonder smt. Dat onderscheid zou vervallen, maar het onderscheid zou bij de nieuwe serie in de architectuur zitten. AMD zou de Zen 3-apu's de codenaam Cezanne geven en de Zen 2-varianten Lucienne noemen. De Zen 2-apu's zijn in feite een refresh van de Ryzen 4000U-varianten, met iets hogere kloksnelheden.

AMD gebruikt wederom Vega-gpu's in zijn apu's. Het aantal gpu-cores is ongewijzigd ten opzichte van de vorige generatie, maar de kloksnelheden liggen iets hoger. Volgens de geruchten krijgen de nieuwe processors wederom een tdp van 15W en fabrikanten kunnen ook andere tdp-configuraties instellen tussen 10W en 25W.

Naast vermeende specificaties noemt de gebruiker ook de OPN-nummers waaronder de cpu's bekend zouden staan. Die nummers zijn eerder nog niet genoemd. Het is niet duidelijk waar de informatie vandaan komt en hoe betrouwbaar die is. ExecutableFix heeft al vaker details over nieuwe AMD-hardware op Twitter gezet.

Hoe het verschil in Ryzen 5000U-apu's met Zen 2- en Zen 3-cores zich in de praktijk zal uiten, is nog niet bekend. Het verschil in kloksnelheid is relatief klein, maar de Zen 3-architectuur heeft ook een betere ipc, waardoor het verschil in de praktijk groter kan zijn. Volgens AMD zijn de Zen 3-cores per kloktik tot 19 procent sneller dan Zen 2-cores.

AMD presenteerde de Zen 3-architectuur eerder deze maand. De nieuwe cpu-cores maken hun debuut in de Ryzen 5000-processors voor desktops en worden wederom op 7nm gemaakt. Officieel heeft AMD nog niets losgelaten over Ryzen 5000U-laptopprocessors. Volgens geruchten worden die begin volgend jaar aangekondigd.