Microsoft laat systeembeheerders JScript uitschakelen in Internet Explorer

Microsoft maakt het mogelijk voor systeembeheerders om JScript uit te schakelen in Internet Explorer. Met een nieuwe patch is het mogelijk de JScript-component uit te zetten in Internet Explorer 9 en Internet Explorer 11.

De functie zit in de oktoberpatch voor Windows van eerder deze maand. Daarin is het mogelijk JScript-execution uit te schakelen in Internet Explorer 9 en 11. Dat kunnen systeembeheerders doen voor apparaten op hun netwerk. De JScript-component blijft standaard wel actief, maar kan met de url-action URLACTION_ALLOW_JSCRIPT _IE worden uitgeschakeld. Ook is het mogelijk gebruikers via een prompt een waarschuwing te geven voor ze de component inschakelen. De functie kan worden toegepast op sites die in de Internet Zone of in de Restricted Sites Zone staan.

JScript is Microsofts implementatie van JavaScript. De engine werd al in 1996 in Internet Explorer 3.0 gezet, en in 2009 officieel uitgefaseerd. Wel bleef JScript nog altijd aanwezig in Windows. De engine kreeg af en toe nog beveiligingsupdates, maar alsnog vonden er regelmatig aanvallen plaats waarbij JScript werd misbruikt om een remote code execution mogelijk te maken.