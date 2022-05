Waze-gebruikers waren te volgen via web-api

Een beveiligingsonderzoeker heeft ontdekt dat het mogelijk was om via de website van Waze gebruikers te volgen. Als die gebruikers een melding maakten via de app, was hun gebruikersnaam te koppelen aan een id. Waze heeft het privacyprobleem verholpen.

Op de livemap van Waze zijn icoontjes zichtbaar van gebruikers in de buurt. Die weergave zou anoniem moeten zijn, maar beveiligingsonderzoeker Peter Gasper ontdekte dat icoontjes voorzien waren van een uniek id. Gasper maakte een Chromium-extensie en kon daarmee via de api unieke gebruikers op de livemap volgen. Een aanvaller zou het id van een Waze-gebruiker kunnen achterhalen door bijvoorbeeld een bekende omgeving waar het doelwit geregeld komt in de gaten te houden op de livemap, schrijft Gasper.

Ook vond de beveiligingsonderzoeker een methode om id's te koppelen aan gebruikersnamen. Als Waze-gebruikers in de app een melding maakten van bijvoorbeeld een wegversperring, dan stuurde de api zowel het id als de gebruikersnaam naar alle Waze-gebruikers in de buurt. Gebruikers zien die informatie alleen als de melder een reactie toevoegt, maar ook als de melder dat niet doet werden de details via de api verstuurd.

Volgens Gasper zou een aanvaller verschillende locaties kunnen monitoren waar obstakels zijn gemeld, om zo de id's en gebruikersnamen van Waze-gebruikers te achterhalen die de versperring bevestigen. Op die manier was het mogelijk om een database aan te leggen van Waze-id's en de daarbij horende gebruikersnamen. Gasper merkt op dat veel mensen hun echte naam gebruiken.

De beveiligingsonderzoeker vond de kwetsbaarheid in december vorig jaar en heeft die gemeld bij Waze. Enkele dagen na zijn melding erkende Waze het probleem en de dienst heeft aanpassingen gemaakt zodat gebruikers niet meer zijn te volgen. Gasper kreeg in januari 1337 dollar toegekend via het bugbountyprogramma van Waze. De details over de kwetsbaarheid zijn pas recent naar buiten gekomen, nadat de onderzoeker daar een blog over schreef.