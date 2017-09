Waze en Spotify breiden onderlinge integratie uit naar iOS

Waze en Spotify hebben de mogelijkheid voor onderlinge integratie uitgebreid naar iOS, nadat deze eerder al beschikbaar kwam voor Android-toestellen. Hiermee kunnen gebruikers van de navigatieapp bijvoorbeeld direct muziek selecteren in Spotify.

Volgens Waze moet de functie in de komende weken beschikbaar komen voor iOS-gebruikers. Om hem te gebruiken, moeten zowel Spotify en Waze voorzien zijn van de laatste updates. Door de functionaliteit is het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit de ene app de andere te openen en muziek te selecteren tijdens het navigeren. Om veiligheidsredenen kunnen gebruikers niet door de muziekcollectie bladeren tijdens het rijden, aldus het bedrijf.

De integratie kwam in maart al beschikbaar voor Android-gebruikers. Toen was nog niet duidelijk of en wanneer er een iOS-versie zou komen. Een aantal maanden later verschenen er screenshots van de Spotify-app met een interface voor het gebruik tijdens het rijden. Zo toonde de interface grotere knoppen en was er een mogelijkheid voor stembediening. Wanneer een definitieve versie hiervan uitkomt, is vooralsnog onbekend.