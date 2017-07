Screenshots tonen interface voor gebruik Spotify in auto's

Er zijn screenshots opgedoken die erop wijzen dat Spotify werkt aan een interface die makkelijk bedienbaar is in de auto. De interface heeft veel grotere knoppen en beschikt bovendien over stembediening om door de interface te navigeren.

Een Reddit-gebruiker claimt dat hij de automodus aantrof in de app. Toen hij doorklikte naar het formulier om feedback te geven, bleek dat hij om opmerkingen te kunnen opsturen een @spotify.com-mailadres nodig heeft. Daardoor lijkt het erop dat het gaat om een interne test die per ongeluk in zijn app is verschenen.

De gebruiker kon de automodus inschakelen door op een auto-icoon te klikken dat links onderin beeld verscheen. Daarna kwam er een interface met drie grote knoppen: vorige, microfoon en volgende. Die microfoon is voor de stembediening.

Het feedbackformulier lijkt te suggereren dat de automodus beschikbaar komt voor iOS en Android. Het is niet voor het eerst dat Spotify aandacht besteedt aan het gebruik van de app in de auto. Een paar maanden geleden integreerden Spotify en Waze bediening in elkaars apps. Spotify heeft nog niet gereageerd op het testen met de automodus.