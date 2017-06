'Tesla praat met muzieklabels over eigen streamingdienst'

Automaker Tesla is volgens diverse bronnen van techsite Recode in gesprek met platenlabels over licenties voor een eigen streamingdienst. Via die dienst kunnen gebruikers van de auto's van Tesla muziek luisteren in hun wagen.

De muzieklabels spreken graag met Tesla, omdat de markt voor streamingdiensten enkele grote spelers heeft en de labels vinden dat meer concurrentie geen kwaad kan, zegt Recode. Tesla zou enkele abonnementen willen aanbieden, met als goedkoopste optie een 'radio'-optie met door de dienst gekozen muziek op basis van de voorkeuren van gebruikers. Duurdere opties bieden vermoedelijk eigen playlists.

Tesla heeft nu voor een groot deel van de wereld een deal met Spotify om die dienst in de software van auto's te zetten. Die deal geldt niet voor de Verenigde Staten, het thuisland van de maker van elektrische auto's.

Als Tesla met een eigen muziekdienst komt die alleen bedoeld is voor auto's, zal het aantal klanten voorlopig niet in de tientallen miljoenen lopen als bij concurrenten Apple en Spotify. Tesla verkocht vorig jaar 76.000 auto's, hoewel het aantal dit jaar veel verder zal oplopen.