Gerucht: LG toont V30-smartphone tijdens elektronicabeurs IFA in Berlijn

LG gaat volgens een nieuw gerucht zijn V30-smartphone voor het eerst laten zien op de IFA-beurs in Berlijn eind augustus. Het zou voor het eerst in jaren zijn dat LG een high-end smartphone introduceert op de Duitse elektronicabeurs.

Na de aankondiging op 31 augustus volgt de release in september, in elk geval in Zuid-Korea, meldt het Zuid-Koreaanse ETNews. De aankondiging zou wat naar voren zijn gehaald ten opzichte van de V10 en V20 van vorige jaren, die LG onthulde op 1 oktober 2015 en 7 september 2016.

De V-serie lijkt de serie grote smartphones van LG te worden. De V10 en V20 hebben allebei een secundair display en bovendien geavanceerde functies op het gebied van video en audio. Meer telefoons in de V-serie dan die twee zijn tot nu toe niet verschenen.

De V30 wordt waarschijnlijk de eerste LG-smartphone sinds een paar jaar met oledscherm. Google noemde tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O al een smartphone van LG met ondersteuning voor Daydream, Googles vr-platform. Een smartphone kan alleen Daydream ondersteunen met een oledscherm.

Het gebruikte scherm heeft vermoedelijk een uitsparing voor de frontcamera, net als de recent gepresenteerde Essential PH-1. Bij de Essential-telefoon gaat het om een lcd. LG heeft niet gereageerd op de geruchten over de komende smartphone.