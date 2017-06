NVWA waarschuwt voor brandgevaar powerbanks Intertoys, Bart Smit en Trekpleister

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een waarschuwing op zijn website geplaatst voor enkele modellen powerbanks van het merk New Look. Er is een terugroepactie opgezet voor de modellen powerbanks, die oververhit kunnen raken en dan vlam vatten.

Groothandel Pirox heeft een website opgezet met daarop details van de terugroepactie. Daarop staat een retouradres, hoewel de waarschuwing van de VWA vermeldt dat gebruikers vanaf 26 juni de powerbanks naar een ander adres kunnen sturen.

De powerbanks met een capaciteit van 2800mAh hebben geen adequate beveiliging tegen overbelasting en als hij lang aan de lader ligt, kan warmte zich ophopen en de powerbank daardoor vlam vatten. Het gaat om de gouden, blauwe en roze versie van de powerbank.

Het gaat om modellen die tussen 28 september vorig jaar en 19 april van dit jaar in de handel zijn geweest bij onder meer Bart Smit, Intertoys en Trekpleister. Gebruikers kunnen de powerbanks terugsturen en hun geld terugkrijgen.