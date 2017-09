Outlook.com-gebruikers hebben te maken met e-mailstoring

Gebruikers van Outlook.com hebben sinds maandagochtend te maken met een storing. Daardoor kunnen ze geen e-mails verzenden of ontvangen. Microsoft zegt de problemen te onderzoeken, maar noemt geen oorzaak.

De statuspagina van Microsoft-diensten toont sinds maandagnamiddag een vermelding van Outlook.com-problemen, nadat een groot deel van de dag geen problemen werden weergegeven. Daarin zegt het bedrijf het probleem te onderzoeken om de oorzaak ervan te achterhalen. Een tijdstip voor een mogelijke oplossing wordt niet genoemd.

Op Allestoringen loopt het aantal meldingen gedurende de dag gestaag op. Gebruikers melden dat verzonden e-mails in de conceptenmap terechtkomen. Het statusaccount voor Office 365 maakte via Twitter al eerder melding van problemen en verwees admins naar een statuspagina, waarvan een screenshot online is geplaatst. Volgens Allestoringen lijken de problemen zich voornamelijk in Europa voor te doen.