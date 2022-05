Microsoft 365 had een storing van meer dan zes uur

Microsoft 365 is hersteld van een urenlange storing die van maandag op dinsdag plaatsvond. De oorzaak lag volgens Microsoft bij een wijziging die doorgevoerd was en die tot flinke problemen leidde. Door deze terug te draaien, herstelden de Microsoft-diensten.

Door de storing konden gebruikers niet inloggen bij Office.com, Outlook.com, Teams, Power Platform, en Dynamics365. Gebruikers die al ingelogd waren, konden deze diensten wel blijven gebruiken. Op zijn statuspagina voor Azure meldde Microsoft dat een deel van de gebruikers van Azure Public en Azure Government authenticatieproblemen kon tegenkomen, beschrijft ZDNet.

De oorzaak lag volgens Microsoft bij een pas doorgevoerde, niet nader aangeduide verandering. Microsoft voerde hiervoor een rollback door, die aanvankelijk nog niet het verwachte effect had, waardoor Microsoft verkeer binnen zijn infrastructuur moest omleiden. In de loop van de nacht konden steeds meer gebruikers de Office 365-diensten weer benaderen en om 06:00 uur in de ochtend was de omvangrijke storing verholpen.