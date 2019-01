Gebruikers melden e-mailproblemen met Office 365

Gebruikers maken melding van een storing bij Office 365. Er wordt vooral melding gemaakt van problemen met het openen of het gebruik van Outlook. De meldingen komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk, België en andere Europese landen.

Microsoft meldt op een eigen Twitter-kanaal dat het een probleem onderzoekt waardoor gebruikers geen toegang tot hun mailboxen hebben via meerdere protocols. Het bedrijf zegt niet wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost. De verschillende statuspagina's van Microsoft melden overigens geen problemen.

Gebruikers melden storingen op Allestoringen en Downdetector, waar te zien is dat er bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk problemen zijn met de dienst van Microsoft. Op een thread op Reddit wordt eveneens melding gemaakt van de problemen, die ook in België spelen. Volgens meerdere Twitter-gebruikers heeft Microsoft laten weten dat gebruikers wellicht niet in staat zijn om verbinding te maken met de Exchange Online-service.