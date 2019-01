Huawei presenteert volgende maand 5g-smartphone met vouwbaar scherm

Smartphonemaker Huawei gaat volgende maand een 5g-smartphone met vouwbaar scherm presenteren. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt op een eigen evenement in de Chinese hoofdstad Beijing.

Huawei-directeur Richard Yu zei volgens de livevertaling tijdens de presentatie dat het zal gaan om een vouwbare smartphone met Huaweis eigen HiSilicon Kirin 980-soc, die onder meer ook in de Mate 20 Pro Honor View 20 zit. Het is onbekend of het gaat om één model of dat het om meer telefoons van de Chinese fabrikant zal gaan.

Het was al bekend dat Huawei werkte aan een dergelijke smartphone, maar tot nu toe wilde de Chinese fabrikant niet zeggen wanneer de presentatie zou plaatsvinden. Huawei houdt doorgaans op de zondag voor de start van het Mobile World Congress een persconferentie. Als dat nu weer zo is, zou die plaatsvinden op zondag 24 februari. Het MWC vindt plaats van 25 tot en met 28 februari in Barcelona.

Samsung kondigt zijn vouwbare smartphone een paar dagen eerder aan, op een eigen evenement. Ook Oppo zou tijdens de beurs details van een vouwbaar model bekend willen maken, maar het is onbekend of het daarbij gaat om een aankondiging of het tonen van bijvoorbeeld een concept.

Veel fabrikanten hebben inmiddels al aangekondigd een evenement te houden rond de telecombeurs. Na Samsung op 20 februari houden LG, Xiaomi en Microsoft op zondag 24 februari evenementen, terwijl Sony zijn nieuwe smartphones op maandag laat zien.