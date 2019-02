Huaweis vouwbare 5g-smartphone lijkt ontwerp met een enkel scherm te hebben

Op Twitter is een foto van een reclamedoek verschenen waarop vermoedelijk Huaweis vouwbare 5g-smartphone is te zien. Het toestel krijgt de naam Mate X en lijkt in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Fold gebruik te maken van een enkel scherm in plaats van twee.

Het Twitter-account Gimme2pm heeft een ogenschijnlijk geloofwaardige foto geplaatst waarop werklui bezig zijn met het ophangen van een groot reclamedoek. Daarop zijn enkele foto's van de telefoon te zien, die de naam Mate X zou krijgen. Het toestel wordt omschreven als 's werelds snelste vouwbare 5g-telefoon'.

Eveneens is op de foto te zien dat de Mate X wat het ontwerp betreft lijkt af te wijken van de onlangs onthulde Samsung Galaxy Fold. Deze telefoon heeft een vouwbaar 7,28"-scherm aan de binnenkant, in combinatie met een 4,58"-scherm op de cover aan de buitenkant. Bij Mate X lijkt sprake te zijn van een enkel scherm dat naar buiten wordt gevouwd.

In oktober vorig jaar werd al duidelijk dat Huawei aan een vouwbare smartphone werkt. Huawei-directeur Richard Yu gaf in januari aan dat zijn bedrijf op de Mobile World Congress-beurs in Barcelona een 5g-smartphone met vouwbaar scherm gaat presenteren en dat dit toestel de eigen HiSilicon Kirin 980-soc krijgt. Meer informatie volgt wellicht zondag tijdens het Huawei-evenement in Barcelona.