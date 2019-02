Samsungs Galaxy Fold met vouwbaar 7,3"-scherm gaat 1980 dollar kosten

Samsung heeft woensdag tijdens zijn Unpacked-evenement de Galaxy Fold onthuld. Dit is de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. Het toestel heeft een flexibel 7,3"-oledscherm dat Samsung Infinity Flex noemt. De prijs is 1980 dollar.

Samsung beschouwt de Galaxy Fold als smartphone en tablet. Opgevouwen past het toestel volgens het bedrijf in een broekzak en is deze dankzij het scherm op de cover als normale smartphone te gebruiken. Opgeklapt is het apparaat te gebruiken voor onder andere multitasken, het lezen van digitale tijdschriften, het bekijken van video en toepassingen voor augmented reality.

De Fold kan opengeklapt drie apps tegelijk op het scherm tonen, een mogelijkheid die Samsung Multi-Active Windows noemt. De weergave van het toestel schakelt automatisch over, afhankelijk van het open- of dichtklappen. Daarbij kan de gebruiker verdergaan waar hij gebleven was: de apps openen zich automatisch bij een wisseling van smartphone- en tablet-stand. Samsung werkte samen met Google aan deze App Continuity-toepassing voor Android.

Eerder maakt het bedrijf bekend dat het vouwbare scherm aan de binnenkant een resolutie van 2152x1536 pixels en een precieze diagonaal van 7,28" heeft, terwijl het scherm op de cover een formaat van 4,58" en een resolutie van 1960x840 pixels heeft.

Volgens het bedrijf is het flexibele scherm aan de binnenkant 50 procent dunner dan een regulier scherm voor smartphones, al is niet duidelijk of Samsung hier de vergelijking met zijn eigen oledpanelen maakt. Het scherm is van een nieuw type polymeerlaag voorzien die voor extra flexibiliteit en stevigheid zou zorgen. Het Infinity Flex-scherm kan niet van een beschermende glasplaat voorzien worden.

De twee elementen van de Fold zijn met elkaar verbonden via een scharnier met tandwielen, die in de behuizing verwerkt zijn. De accuonderdelen en overige elektronica zijn zo verdeeld, dat beide elementen ongeveer evenveel wegen zodat het toestel stabiel in de hand ligt. De vingerafdruklezer is in een van de zijden verwerkt.

Het toestel heeft drie camera's, dezelfde als de Galaxy S10+ heeft: een met 12-megapixelsensor en een f/1.5-objectief met een beeldhoek van 77 graden, een met dezelfde resolutie met een telelens, een beeldhoek van 45 graden en diafragma van f/2.4 en een 16-megapixelvariant met een f/2.2-ultragroothoeklens, met een beeldhoek van 123 graden. Opengeklapt zijn er twee frontcamera's, waarvan een met 10-megapixelsensor en diafragma van f/2.4 en een van 8 megapixel met rgb-dieptesensor. Het toestel komt beschikbaar met 12GB ram en 512GB opslag en de accucapaciteit is 4380mAh. De processor is een op 7nm geproduceerde 64bits octacore, waarbij het vermoedelijk om een Snapdragon 855 gaat aangezien Samsung zijn eigen Exynos 9820 op 8nm produceert.

De Galaxy Fold komt beschikbaar in het zilver, zwart, groen en blauw. De verschijningsdatum in Europa is 3 mei en de prijs die Samsung noemde is 1980 dollar. Het elektronicaconcern toonde vorig jaar november al een prototype van zijn vouwbare toestel. Ook andere fabrikanten werken inmiddels aan vergelijkbare apparaten, zoals Huawei.