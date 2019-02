AMS-IX breekt door grens van 6Tbit/s

De Amsterdam Internet Exchange heeft dinsdag de grens van 6Tbit/s geslecht. Rond half negen in de avond was er een opvallende piek in het dataverkeer, die voor een nieuw record voor de AMS-IX zorgde.

De piek lag dinsdag op 6,322Tbit/s en er ging een kleine stijging van het dataverkeer rond 19.00 aan vooraf. Niet duidelijk is wat de piek veroorzaakte. Vorige week dinsdag ging de hoeveelheid dataverkeer bij de AMS-IX ook richting de 6Tbit/s, maar de rest van afgelopen week en maand, bleef het verkeer ruim onder die grens.

Sinds met name juli vorig jaar heeft de Amsterdamse internetexchange met flinke groei te maken, maar in geheel 2018 was er groei. "We zien een toename van 20 procent van de verbonden capaciteit en van 35 procent wat betreft 100-gigabitethernetpoorten", aldus Peter van Burgel, ceo van AMS-IX.

De groei vlakt wel af. In november van 2016 werd de grens van 5Tbit/s doorbroken, in september 2015 die van 4Tbit/s, en in september 2014 die van 3Tbit/s.