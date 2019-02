TCL toont scharnier en scherm voor vouwbare smartphones die in 2020 uitkomen

De Chinese fabrikant TCL, die onder andere telefoons maakt onder de Alcatel- en BlackBerry-merknamen, toont een scharnier en een oledscherm voor vouwbare smartphones. De DragonHinge-techniek komt volgens TCL in 2020 in consumentenproducten terecht.

TCL maakt voor zijn vouwbare scherm gebruik van een oledpaneel van dochteronderneming CSOT. Het bedrijf stelt met zijn DragonHinge-techniek een methode ontwikkeld en gepatenteerd te hebben voor het inbouwen van een vouwbaar scherm in smartphones. In een aankondiging zegt het bedrijf dat het toekomst ziet in vouwbare apparaten, maar dat het niet in de race is om de eerste te zijn met zo'n product.

Op het Mobile World Congress dat maandag van start gaat in Barcelona, toont TCL prototypes van apparaten die het scharnier en scherm gebruiken. De fabrikant verwacht dat de eerste consumentenproducten met de techniek in 2020 uitkomen. In de aankondiging geeft TCL geen specifieke details over het scharnier en noemt het ook geen specificaties van het scherm.

Volgens AnandTech, dat prototypes van TCL te zien kreeg, gaat het om een relatief goedkope oplossing en zou het vouwbare eigenschappen mogelijk moeten maken in het mainstreamsegment. Het prototype dat TCL toont bestaat uit een 7,2"-scherm met een resolutie van 2048x1536 pixels. Er is een vouwbaar scherm te zien, maar het scharnier is nog niet geïntegreerd, dat toont TCL alleen in een los prototype, zonder scherm.